Экс-министр обороны ДНР Стрелков стал доверенным лицом Сергея Бабурина на выборах президента
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) стал доверенным лицом кандидата в президенты Сергея Бабурина.
Об этом сам Стрелков сообщил 2 марта на своей странице «ВКонтакте». «Естественно, ни о какой "победе на выборах" не мечтается ни разу (пишу за себя). Однако у нас есть совместные планы, которые мы попытаемся воплотить как до завершения данных "выборов", так и (в основном) после», – пишет экс-министр обороны ДНР. В победе Владимира Путина на выборах Стрелков не сомневается, но собирается призывать своих сторонников голосовать за Бабурина «для создания потенциала в будущей политической борьбе и, вероятно, в наступающей смуте».
Сергей Бабурин выдвигается в президенты на выборах-2018 от Российского общенародного союза. Это национал-консервативная политическая партия, преобразованная из одноимённого общественно-политического движения в декабре 2011 года.
Справка:
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).