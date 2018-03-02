Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини собственным примером показал болельщикам команды, что не стоит из-за холода бояться идти на матч «Зенит» – «Амкар» 3 марта. Итальянский специалист вышел в шортах и бутсах на лед Малой Невки.

«Видео для тех, кто боится замерзнуть, и по этой причине не пойдет на #ЗенитАмкар», – гласит подпись к посту, опубликованному в соцсетях «Зенита».

Напомним, ранее из-за низких температур был отменен матч Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» в Самаре 28 февраля. Также под угрозой срыва находилась еще одна кубковая игра в Петербурге — «Тосно» – «Луч-Энергия». Однако за час до матча термометр зафиксировал -13 градусов (отмена возможна при -15 градусах по Цельсию и ниже), и игра состоялась.