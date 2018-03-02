Российских сотрудников ФСБ обменяли на украинских пограничников

На Украину вернулись пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак. Об этом 2 марта в своем Facebook сообщил Петр Порошенко.

Украинских пограничников задержали в 2017 году, Порошенко называет это «похищением». Как пишет «Интерфакс-Украина», украинцев обменяли на российских военнослужащих погранслужбы ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Напомним, россиян задержали 30 июня 2017-го на берегу Перекопского залива. Рядом нашли лодку, в которой те причалили к берегу. Их подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины. ФСБ РФ официально признавала, что задержанные — российские военнослужащие. Однако уточняла, что те только изображали «нарушителей границы» и «сбились с маршрута» в ходе учений.