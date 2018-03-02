Еще
15:49 02.03.2018
Пришлите свою новость!
15:46
Матвиенко: Восстание машин сбрасывать со счетов нельзя
15:34
Начальника Кингисеппской таможни увезли в Петербург сотрудники ФСБ
15:30
Координатора петербургского штаба Навального выпустили из-под ареста и тут же увезли в отдел
15:26
Сын Цоя сравнил фильм Серебренникова «Лето» с «Матильдой»
15:23
Угнанный «Мерседес» за 4 миллиона нашли за считаные часы, но хозяйка не обрадовалась
15:08
Льготники Петербурга и Ленобласти получат единый билет на все виды транспорта
15:03
Фасады арки главного входа в Лахта Центр построят согласно новому конструктивному решению
14:59
Янукович показал свое обращение к Путину с просьбой ввести войска
14:56
После рассказа Путина о новых ракетах Меркель и Трамп забеспокоились
14:50
Расстрел двух человек в Петербурге попал на видео
14:39
Пригожин зарегистрировал компанию из списка Мюллера, чтобы «помочь американцам»
14:35
Ремонт аварийного трубопровода на Лиговском закончен
14:27
По Петербургу будут ездить 7 экомобилей вместо двух
14:25
Новое «Простоквашино» выйдет 1 апреля
14:08
Песков: У других стран есть вооружение, от которого не способна защититься Россия
14:06
В Петербурге показали, как будет выглядеть единая карта горожанина
13:59
На «Скандинавии» грузовик завалил камнями легковушку, ребёнок в больнице
13:53
Центризбирком не нашел в послании Путина агитации
13:48
Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок
13:33
Киев переходит на мазут и закрывает школы из-за приостановки поставок российского газа
13:18
Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке
13:12
Экс-министр обороны ДНР Стрелков стал доверенным лицом Сергея Бабурина на выборах президента
12:57
Для подрыва «Порша» в Приозерске использовали газовые баллоны
12:51
Российских сотрудников ФСБ обменяли на украинских пограничников
12:48
Питающая 178 домов труба «Теплосети» лопнула сразу после починки
12:28
Историческую дачу в Левашово потушили
12:24
Депутаты предложили сделать день Невской битвы памятным во всей России
12:17
СМИ: Аргентинский наркотик возили в Россию через Уругвай с 2012 года
12:14
В массовых ДТП в Петербурге винят яркое солнце и гололедицу
12:08
Глава управделами президента о самолете, засветившемся в скандале с наркотиками: «Мы грузы не перевозим»
12:00
В Левашово на 200 метрах горит историческая дача
11:45
В Музее варежки собирают помощь для животных из центра «Велес»
11:34
BBC снимет сериал по «Плоскому миру» Пратчетта
11:25
Кадыров предложил назвать новую российскую ракету «в честь тех, кто самоотверженно сражался со злом»
11:22
В Голливуде увековечили «кастинг на диване» с Вайнштейном
10:57
При пожаре в наркологическом центре Баку погибли более 20 человек
10:50
Петербургские МФЦ хотят наделить функциями ЗАГСов
10:38
В Финляндии завершено строительство скоростной автомагистрали от границы с Россией
10:29
Кировский химик-самоучка получил срок за банные психотропы
10:21
Виновник массовой аварии на Косыгина назвал причину ДТП
10:14
Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр
09:56
Из ограбленного секс-шопа на Малой Охте унесли 7 подарочных сертификатов
09:55
В Петербурге создается детский НИИ скорой помощи
09:46
В США пообещали модернизировать ядерный арсенал после выступления Путина
09:42
Пожар на Куйбышева ликвидирован
09:36
Водитель устроил ДТП, перекрывшее тоннель в Мурино, и сбежал
09:26
Обвалившаяся опалубка будущего паркинга на Адмирала Трибуца убила бетонщика
09:21
За изнасилование двух школьниц в лифте на Ленинском задержали их соседа
09:16
На набережной Фонтанки из-за коммунальной аварии ограничено движение
09:10
Росприроднадзор включился в противостояние поисковиков и коммерсантов в Ленобласти
09:02
Евросоюз готовит контрмеры для США в ответ на введение пошлин на алюминий
08:56
Налетчики покатали директора филиала «Сургутнефтегаза» по банкоматам Петербурга, сняв почти 300 тысяч
08:48
Рабочего увезли из ремонтируемой квартиры на Гражданке с простреленной скулой
08:42
Причиной пожара в квартире на Бухарестской стал взрыв газа при монтаже потолков
08:35
СМИ: Задержан предполагаемый организатор поставки наркотиков из Аргентины
08:19
Жителя Камчатки будут судить за торговлю кортиками Третьего рейха
08:10
Президент Венесуэлы обещал повысить зарплату в стране до двух долларов
08:02
В Петербурге шестой час тушат пожар в Доме с фонтаном
05:08
В Петербурге горит столетний Дом с фонтаном
01:41
Ленин и Махно сразятся на презентациях в Петербурге
01:30
Mnogoznaal расскажет языческую сказку
01:22
В Петербурге налетчики замаскировали свой автомобиль под BMW светской львицы
01:12
Группа Katatonia везёт в Петербург меланхолию и надежду
00:58
Расстрелянная в Петербурге Audi перевозила 2,5 млн
00:45
Петербургские приставы заставили автомобилистку выплатить компенсацию сбитому ребенку
00:37
Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin
00:31
Пентагон уверяет, что уничтожит российские гиперзвуковые ракеты при помощи спутников
00:20
В перестрелке на севере Петербурга убит человек
00:16
Посольство РФ в США предложило американцам дать имя новейшему российскому оружию
00:03
Британский министр обороны: Россия выбрала дорогу эскалации и провокаций
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
02.03.2018 12:51

Российских сотрудников ФСБ обменяли на украинских пограничников

На Украину вернулись пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак. Об этом 2 марта в своем Facebook сообщил Петр Порошенко. 

Украинских пограничников задержали в 2017 году, Порошенко называет это «похищением». Как пишет «Интерфакс-Украина», украинцев обменяли на российских военнослужащих погранслужбы ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Напомним, россиян задержали 30 июня 2017-го на берегу Перекопского залива. Рядом нашли лодку, в которой те причалили к берегу. Их подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины. ФСБ РФ официально признавала, что задержанные — российские военнослужащие. Однако уточняла, что те только изображали «нарушителей границы» и «сбились с маршрута» в ходе учений.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30

Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50

АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата

16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Матвиенко: Восстание машин сбрасывать со счетов нельзя
Янукович показал свое обращение к Путину с просьбой ввести войска
После рассказа Путина о новых ракетах Меркель и Трамп забеспокоились
Песков: У других стран есть вооружение, от которого не способна защититься Россия
Российских сотрудников ФСБ обменяли на украинских пограничников
Кадыров предложил назвать новую российскую ракету «в честь тех, кто самоотверженно сражался со злом»
11 глав муниципалитетов и подведомственных им организаций заподозрили в коррупции
Глава комтранса просит обеспечить явку на выборы, чтобы «устоять перед нападками США»
Песков: Путин «держал под своим контролем» разработку нового вооружения
СМИ: США перебрасывают в Сирию спецназ и бронетехнику
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
Как паспорт дочери ректора Горного превратился в бумажку
Кто говорит по «секретному телефону Минобороны»
Явка на выборы: все выше, и выше, и выше
Комстрою нашли руководителя
«Для меня все люди равны, а что они делают по ночам – не моё дело»
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Политические игры
Настя Рыбка: Да, мою книгу Путин читал
Бой с тенью Медведева за пост № 1
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге показали, как будет выглядеть единая карта горожанина

twitter.com/zenit_spb

Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке

Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
27.02.2018 17:30
Возле ЖК «Чистое небо» построят новые автомагистрали
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) выпустил распоряжения о планировке и межевании территорий в Приморском районе
ГК «Эталон»
21.02.2018 17:50
АИЖК аккредитовало сразу несколько объектов «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «АИЖК» аккредитовало сразу несколько строящихся объектов «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
Автор фото: Максим Дынников/ АО «ГК «Эталон»
19.02.2018 16:25
В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся офис продаж нового формата
16 февраля 2018 года на территории жилого комплекса «Дом на Блюхера», который возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» в Калининском районе, состоялось открытие офиса продаж нового формата
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.