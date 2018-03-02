Питающая 178 домов труба «Теплосети» лопнула сразу после починки

Новой аварией на трубе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончился запуск отопления во Фрунзенском районе, где накануне почти двести домов были переведены на резерв. Только что заваренная труба опять дала течь.

Возвращения тепла в 178 зданий жителям Фрунзенского района придется ждать еще несколько часов. Как сказали «Фонтанке» в комитете по энергетике Смольного, раньше трех часов дня 2 марта работы закончены не будут. Трубопровод на Лиговском, который питает 7 детских учреждений, 57 нежилых зданий и квартиры порядка трех тысяч жителей района (всего речь идет о 178 адресах), снова лопнул, когда в трубу залили кипяток и дали напор.

Напомним, с прорывом на Лиговском проспекте, 235, энергетики обещали справиться к 11 утра 2 марта.

«Считаем недопустимым срыв нормативных сроков устранения последствий технологических нарушений, которые влекут за собой нарушения прав граждан на надежное теплоснабжение», – подчеркнули в комитете по энергетике.