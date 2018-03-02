Историческую дачу в Левашово потушили

Возгорание на исторической даче в стиле модерн в Петербурге потушили. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Напомним, двухэтажный деревянный дом на улице Железнодорожной, 38, загорелся сегодня, 2 марта, в 11:24. Горели обстановка на втором этаже и кровля на площади 200 квадратных метров. Огонь тушили по повышенному номеру сложности 1-бис.

Сведений о пострадавших пока нет.

Горела историческая дача в стиле модерн, адрес внесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.