Депутаты предложили сделать день Невской битвы памятным во всей России

Комитет по законодательству петербургского парламента 2 марта поддержал предложение губернатора Георгия Полтавченко установить 15 июля – день Невской битвы – общероссийским Днём воинской славы. Поводом для этого стало предстоящее празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Как объяснил на заседании комитета представитель губернатора Юрий Шестериков, с просьбой о введении памятной даты к Георгию Полтавченко обратились кавалеры ордена Александра Невского. «15 июля 1240 года стало днём, когда состоялась Невская битва, в которой мы отстояли выход к Финскому заливу и был заложен кирпичик для основания Санкт-Петербурга», – говорилось в обращении.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок добавил, что целью шведских рыцарей, бившихся с войском Александра Невского, был захват пути из варяг в греки, что доставило бы неудобство русским землям. Также он заметил, что ещё с детства помнит поездки с родителями в метро и станцию "Площадь Александра Невского", где установлен мемориал полководцу.

Предполагается, что инициативу в ближайшее время отправят в совет законодателей Государственной думы.