В массовых ДТП в Петербурге винят яркое солнце и гололедицу

Дорожное движение в Санкт-Петербурге осложняют яркое солнце и сохраняющаяся местами гололедица. Утром 2 марта эти факторы «помогали» водителям совершать ДТП.

На Кантемировском мосту, по словам очевидцев, в две аварии попали пять транспортных средств, в том числе троллейбус.

На другой «воздушной» магистрали, ЗСД, перед съездом на набережную Обводного канала, собрались четыре автомобиля.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».

Отметим, что шанс возникновения гололедицы более высок именно на путепроводах, мостах и дорогах, проходящих в непосредственной близости от водоёмов.