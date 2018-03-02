СМИ: Аргентинский наркотик возили в Россию через Уругвай с 2012 года

Бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов в своих показаниях рассказал о схеме, по которой он в 2012 году в первый раз переслал в Москву чемодан с контрабандой. Сотрудник дипведомства был уверен, что груз состоял из вина и кофе.

Об этом 2 марта сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ФСБ. Абянов якобы признался в том, что в первый раз русский немец Андрей Ковальчук предложил ему переправить в Россию чемодан с контрабандой еще шесть лет назад. Тот, по словам завхоза, представился сотрудником службы безопасности российского посольства в Германии и попросил переправить багаж грузовым российским самолетом через аэропорт в Монтевидео. Через два года по той же схеме были пересланы уже два чемодана, – как вспоминает Абянов, каждый весил 20 – 30 килограммов.

Ковальчук якобы просил Абянова обвязывать багаж бечевкой и ставить на нее сургучную печать — так обычно упаковывают дипломатическую почту. В 2015 году отправки в Москву ждали еще два чемодана, к которым вскоре прибавилось сразу десять. Абянов по-прежнему был уверен, что перевозит вино, сигары и полудрагоценные камни. За каждый такой чемодан он получал по тысяче долларов США. Весь груз хранился в посольском гараже и переехал в подсобку школы незадолго до возвращения завхоза в Россию.