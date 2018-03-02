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02.03.2018 12:17

СМИ: Аргентинский наркотик возили в Россию через Уругвай с 2012 года

Бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов в своих показаниях рассказал о схеме, по которой он в 2012 году в первый раз переслал в Москву чемодан с контрабандой. Сотрудник дипведомства был уверен, что груз состоял из вина и кофе. 

Об этом 2 марта сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ФСБ. Абянов якобы признался в том, что в первый раз русский немец Андрей Ковальчук предложил ему переправить в Россию чемодан с контрабандой еще шесть лет назад. Тот, по словам завхоза, представился сотрудником службы безопасности российского посольства в Германии и попросил переправить багаж грузовым российским самолетом через аэропорт в Монтевидео. Через два года по той же схеме были пересланы уже два чемодана, – как вспоминает Абянов, каждый весил 20 – 30 килограммов. 

Ковальчук якобы просил Абянова обвязывать багаж бечевкой и ставить на нее сургучную печать — так обычно упаковывают дипломатическую почту. В 2015 году отправки в Москву ждали еще два чемодана, к которым вскоре прибавилось сразу десять. Абянов по-прежнему был уверен, что перевозит вино, сигары и полудрагоценные камни. За каждый такой чемодан он получал по тысяче долларов США. Весь груз хранился в посольском гараже и переехал в подсобку школы незадолго до возвращения завхоза в Россию. 

Справка:

Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева. 

В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. 

Андрея Ковальчука считают  предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го. 

СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили их подлинность, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж.


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