Глава управделами президента о самолете, засветившемся в скандале с наркотиками: «Мы грузы не перевозим»
Самолеты спецотряда «Россия» перевозят только пассажиров, а не грузы. Так глава управделами президента Александр Колпаков прокомментировал информацию об участии Ил-96 с бортовым номером 96023 в поставке наркотиков через российское посольство в Аргентине.
Об этом 2 марта пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. «Я фотографии видел, те, что были в печати. Мы обеспечиваем (перевозку. — Прим. ред.) высших должностных лиц. А то что касается грузов — для этого есть специальные органы», – цитирует издание слова Колпакова. Ранее аргентинская полиция опубликовала фотографии, на которых фигурирует самолет Ил-96 с бортовым номером 96023. По данным МВД Аргентины, именно этот борт использовался для доставки наркотиков в Москву. Российские СМИ обратили внимание, что самолет с таким же номером является спецбортом СЛО «Россия» (перевозит первых лиц государства). Ранее в управделами предположили, что фотографии могли быть сфальсифицированы, однако аргентинская полиция заверила, что фотомонтажом не занималась.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о задержании в Германии предполагаемого организатора поставки наркотиков через Аргентину Андрея Ковальчука.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.