Глава управделами президента о самолете, засветившемся в скандале с наркотиками: «Мы грузы не перевозим»

Самолеты спецотряда «Россия» перевозят только пассажиров, а не грузы. Так глава управделами президента Александр Колпаков прокомментировал информацию об участии Ил-96 с бортовым номером 96023 в поставке наркотиков через российское посольство в Аргентине.

Об этом 2 марта пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. «Я фотографии видел, те, что были в печати. Мы обеспечиваем (перевозку. — Прим. ред.) высших должностных лиц. А то что касается грузов — для этого есть специальные органы», – цитирует издание слова Колпакова. Ранее аргентинская полиция опубликовала фотографии, на которых фигурирует самолет Ил-96 с бортовым номером 96023. По данным МВД Аргентины, именно этот борт использовался для доставки наркотиков в Москву. Российские СМИ обратили внимание, что самолет с таким же номером является спецбортом СЛО «Россия» (перевозит первых лиц государства). Ранее в управделами предположили, что фотографии могли быть сфальсифицированы, однако аргентинская полиция заверила, что фотомонтажом не занималась.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о задержании в Германии предполагаемого организатора поставки наркотиков через Аргентину Андрея Ковальчука.