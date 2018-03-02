В Левашово на 200 метрах горит историческая дача

Пожар в исторической даче в стиле модерн тушат сейчас в Выборгском районе Петербурга. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, огнеборцев на улицу Железнодорожную, 38, в Левашово вызвали в 11:24 второго марта. Там загорелся двухэтажный деревянный жилой дом.

«Горят обстановка на втором этаже и кровля на площади 200 квадратных метров», – отметили в ведомстве.

С возгоранием борются по повышенному номеру сложности 1-бис.

Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что горящий дом — историческая дача в стиле модерн, адрес внесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

По словам очевидцев, здание начало гореть сверху, а у пожарных возникли сложности к подключению к гидранту.