В Левашово на 200 метрах горит историческая дача
Пожар в исторической даче в стиле модерн тушат сейчас в Выборгском районе Петербурга. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, огнеборцев на улицу Железнодорожную, 38, в Левашово вызвали в 11:24 второго марта. Там загорелся двухэтажный деревянный жилой дом.
«Горят обстановка на втором этаже и кровля на площади 200 квадратных метров», – отметили в ведомстве.
С возгоранием борются по повышенному номеру сложности 1-бис.
Информации о пострадавших пока нет.
Отметим, что горящий дом — историческая дача в стиле модерн, адрес внесен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.
По словам очевидцев, здание начало гореть сверху, а у пожарных возникли сложности к подключению к гидранту.
Справка:
Повышенный номер сложности 1-Бис присваивается пожару в том случае, если огнеборцам не хватает сил и средств. Всего существует пять категорий сложности пожаров, в которых 5 — максимальный.