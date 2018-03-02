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02.03.2018 11:45

В Музее варежки собирают помощь для животных из центра «Велес»

В Музее варежки стартовала благотворительная акция «Добрая кормушка» по сбору помощи для Российского карантинного центра «Велес». До конца марта на Мойке, 87, будут принимать продукты, расходные материалы и ветеринарные лекарства для обитателей приюта.

Российский карантинный центр диких животных «Велес» не имеет аналогов в России – здесь проходят реабилитацию дикие животные, которые по воле случая оказываются в городской среде. Большинство животных попадают в Центр искалеченными по вине человека. Те же, кто попал в Центр будучи малышами и абсолютно здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются на волю в естественную для них среду обитания – в дикую природу.

В Музее варежки собирают помощь для животных из центра «Велес»

К сожалению, «Велес», имея государственную аттестацию, все необходимые документы, позволяющие содержать в Центре диких животных, государством не поддерживается и не финансируется – Центр существует только благодаря помощи волонтеров. Для содержания и лечения своих подопечных приюту очень требуются продукты (крупа, семечки, сухой корм и пр.), хозяйственные материалы, ветеринарные лекарства и медицинские расходники.

Музей варежки не впервые проводит акцию, направленную на помощь птицам и животным. В 2015 году волонтеры музея и подопечные фонда «Время помогать» принимали участие в акции Русского музея «Грачи прилетели» и создавали вместе со специалистами скворечники, которые потом появились в городских скверах и парках. В 2016 – 2017 годах трижды проходила акция «Добрая кормушка», в ходе которой дети и взрослые расписывали кормушки для птиц и развешивали их в своих дворах, а также был организован сбор помощи для реабилитационных центров для птиц и животных: удалось собрать 120 кг крупы, 20 кг семечек, несколько мешков яблок, около 40 кг моркови и коробки расходных материалов.

Присоединиться к текущей акции можно до конца марта. Более подробно со списком необходимых продуктов, медицинских препаратов и прочих нужных вещей можно ознакомиться на сайте музея.

Помощь для реабилитационного центра «Велес» будут принимать в течение месяца на Мойке, 87, ежедневно в часы работы музея – с 11 до 19 часов. Итоги благотворительной акции подведут 1 апреля – в этот день в Музее варежки состоится семейный фестиваль «Ребятам о зверятах».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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