Альтернативная почта: как на рынок посылок выходят частные компании

У россиян появляется почтовая альтернатива - отправлять посылки, не томясь в очередях, не бояться за содержимое грузов и не нервничать из-за сроков доставки. Частные логистические компании начинают все активнее конкурировать с госмонополиями

Российские транспортные компании все активнее выходят на рынок отправки посылок между физическими лицами и малыми предпринимателями. Толчок для развития этого направления дало развитие интернет-торговли внутри России. Последие 5 лет объем интернет-покупок прирастает на 20-30% в год. Взрывной рост онлайн-торговли подтолкнул компании к развитию инфраструктуры – открытию пунктов выдачи заказов и небольших офисов в жилых районах, к установке постаматов.

Новая инфраструктура, в свою очередь, позволила активнее конкурировать и за другой сегмент – транспортные компании начали развивать услуги по пересылке небольших грузов. Это обычные посылки и подарки, отправления индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, торговля подержанными вещами.

Направление перспективное, говорят аналитики. К примеру, продажи товаров – подержанной или не подошедшей бытовой техники, одежды, мебели, – между россиянами в кризис начали расти. За 2017 год они достигли 295 млрд рублей, оценивали в агентстве Data Insight.

Вдобавок частные транспортные компании предоставляют дополнительные сервисы, позволяющие экономить время и нервы. Перевозчики могут забирать посылки от квартиры, офиса или склада отправителя, самостоятельно упаковывать грузы и доставлять до двери получателя.

Оформить все документы можно через сайт. Это позволяет не стоять в очереди, а отправить посылку в отделении за минуты. Кроме того, коммерческие логисты страхуют не только сам груз, но и сроки доставки. А также – информируют получателей о пришедшей посылке sms-сообщением или по телефону.

Наконец, периодически компании устраивают акции и предлагают скидки на отправку посылок по определенным направлениям или на использование некоторых видов транспорта.

Доверие россиян к логистическим компаниям растет, говорят аналитики ГК «Деловые Линии». В 2017 году значительно увеличилось число отправлений аудио-, видео- и бытовой техники (+22%) – оборудование требует бережного отношения при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

«Рынок С2С и небольших В2С – одно из приоритетных направлений для «Деловых Линий», – рассказывают в компании. – И мы уже сейчас активно привлекаем новых клиентов. Мы открываем малоформатные подразделения в жилых массивах, запускаем новые направления для отправки грузов, проводим специальные акции для клиентов».

И в 2018 году компания также планирует вкладывать значительные средства в открытие новых офисов формата «у дома». В Москве и Петербурге должно появиться по 10 отделений, в остальных крупных городах, таких как Екатеринбург, Новосибирск, по одному-два. Ожидается, что общее число малоформатных подразделений к концу года достигнет 50, что позволит группе компаний стать еще ближе к своим клиентам. Всего же к началу 2019 года число терминалов ГК по всей стране превысит 300 единиц.