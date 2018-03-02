Кадыров предложил назвать новую российскую ракету «в честь тех, кто самоотверженно сражался со злом»

Рамзан Кадыров предложил свой вариант названия для новой российской крылатой ракеты.

В своем Telegram-канале глава Чечни 2 марта отозвался на послание Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне президент России предложил россиянам самим дать имена трем из шести представленных новых военных разработок, аналогов которым в мире нет. Кадыров предложил назвать новое оружие в честь погибших в Сирии военных: летчика, Героя России Романа Филипова (подорвал себя гранатой, когда был окружен боевиками) старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко (вызвал огонь на себя и погиб) и подполковника Олега Пешкова (его самолет сбили ВВС Турции). «Они все Герои, которые старались сохранить мир, сохранить чудо. «Чудо» – один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире – стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют «Северной Пальмирой». На мой взгляд, название «Пальмира» для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом», – написал Кадыров.

«Фонтанка» подробно описала, о каком именно новом вооружении рассказывал 1 марта Владимир Путин.