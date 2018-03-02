В Голливуде увековечили «кастинг на диване» с Вайнштейном

Позолоченный диван, на который предлагает присесть продюсер Харви Вайнштейн, появился на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Авторы назвали композицию «Кастинг на диване».

Как передает Hollywood reporter 1 марта, авторы скульптуры — художник, который называет себя Plastic Jesus, и Джошуа Монро. В левой части композиции сидит сам Вайнштейн, в руке, прижатой к паху, он сжимает статуэтку Оскара. Вторая половина дивана оставлена для желающих сфотографироваться со скандально известным продюсером. Монумент появился на углу Голливуд-бульвара и авеню Ла Бри за неделю до 90-й церемонии вручения «Оскара».

A Harvey Weinstein "casting couch" statue has appeared in Hollywood https://t.co/qxhlB2kmER pic.twitter.com/od9IDp7Uzd — Variety (@Variety) March 2, 2018

Напомним, продюсер Харви Вайнштейн оказался в центре скандала после того, как сразу несколько всемирно известных актрис заявили о домогательствах с его стороны. Среди них Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Леа Сейду, Кара Делевинь, Кейт Бекинсейл, Луизетт Гейсс и другие звезды. Против Вайнштейна было возбуждено несколько уголовных дел, его уволили из собственной компании и исключили из Британской киноакадемии. Его компания сегодня находится на пороге банкротства.