Сырная деревня не созрела в Петербурге

За три с лишним года эмбарго в Петербурге так и не появились европейские сыры в промышленных масштабах. В Минсельхозе просят подождать еще три года.

Собственной сырной деревни у города на Неве пока не будет. Автор идеи, девелопер «Первый Базис», отложил запуск производства на неопределенный срок. В задержке виноваты инвесторы, которые не дали денег, и государство, которое не помогло. Об этом рассказал президент компании Феликс Зборовский в кулуарах прошедшего 1 марта делового завтрака «Рестайлинг редевелопмента».

Проект Village du Fromage, который должен был накормить соскучившихся по импортным сырам петербуржцев, был анонсирован в конце 2016 года. Предполагалось, что «Первый базис» построит под Петербургом ферму и завод мощностью 350 кг сыра в сутки. Средства хотели вложить несколько частных инвесторов, в том числе французский производитель из региона Франш-Контэ. Запустить сырную деревню предполагалось в 2017 году.

Позже открытие перенесли на 2018 год, но вместо фермы и сыроварни на участке близ Сертолово будет ресторан и магазин. Сырная специализация сохранится, но кто обеспечит продукцией розницу и общепит, пока не ясно. «Мы сдадим помещение в эксплуатацию через два месяца и будем искать арендатора», – рассказал Феликс Зборовский.

Причина корректировок — отсутствие интереса у инвесторов. По словам главы «Первого Базиса», французский партнер вложил не деньги, а технологию, адаптировав рецептуру таких импортных сыров под свойства отечественного молока. Но зарубежные бизнесмены не рискнули вкладывать деньги в Россию из-за санкций. Не удалось привлечь средства и на родине. «Монстрам» это не интересно, а у маленьких денег нет», – резюмировал предприниматель.

В одиночку создавать производство стоимостью в 200 млн рублей «Первый Базис» не рискнул. «Слишком длинный срок окупаемости: по расчету шесть лет, а в реальности, скорее, все восемь», – объяснил Феликс Зборовский. Надежды на помощь от государства тоже не оправдались. По словам предпринимателя, программы Минсельхоза в большей степени рассчитаны на производителей молочного сырья, а не конечного продукта. Наконец, стоимость подведения газа к площадке оказалась в разы выше, чем изначально было заложено.

В итоге компания направила свободные средства на более надежный бизнес — технопарки для малых и средних предприятий, которые можно перестраивать как конструктор под нужды арендатора. Первый объект запустят в этом году. От производства сыров девелопер не отказывается, после того как проект пройдет экспертизу и получит разрешение на строительство, «Первый Базис» вернется к поиску партнеров. Помимо сыроварни на территории Village du Fromage предусмотрена спа-зона, в которой будут использовать выработанную в ходе производства сыворотку.

Village du Fromage — не единственный проект по сырному импортозамещению, реализация которого застопорилась в Петербурге и Ленинградской области. Ранее «Молочная культура» отказалась от производства рикотты и маскарпоне, так как боялось остаться не у дел в случае отмены эмбарго. Вместо этого решили производить детский творожок.

Шотландская Cows&Cо собиралась выпускать на территории Ленинградской области 100 тысяч тонн полутвердого сыра в год. «Причину потери интереса шотландцы не сообщили», – говорит Олег Малащенко, глава комитета по агропромышленному комплексу Ленобласти. А московская компания «Модуль», которая хотела строить сырный завод под Лугой, не смогла договориться с банком. «Им предлагали кредит, привязанный к курсу евро. В условиях финансовой нестабильности они не стали рисковать», – пояснил чиновник.

«Лосево» в декабре 2014 года открыло экспериментальный сырный цех и собиралась строить полноценное производство. Но и этот проект заморожен. «Покупательская способность снизилась, полки сетей заполнены некачественной продукцией, с которой мы конкурировать не в состоянии», – рассказал «Фонтанке» глава предприятия Александр Маурер. По его словам, договориться о создании брендированных зон в магазинах ретейлеров не получилось. Чтобы обеспечить спрос, «Лосево» придется открыть еще 20-40 собственных торговых точек. «На середине этого пути мы вернемся к заводу», – пояснил топ-менеджер.

При этом нельзя сказать, что новых производств не появляется вовсе. ЗАО «Сумино» Леонида Цоя в партнерстве с итальянцем Джанфранко Лаино запустили в прошлом году завод по выпуску молодых итальянских сыров: буратты, моцареллы, скаморцы, рикотты и праволы. Кроме того, европейские сыры выпускают и старожилы рынка — ЗАО «Микеланджело» делает моцареллу под Гатчиной более 15 лет. Однако они работают преимущественно с ресторанами и не доходят до магазинов, а значит – до широкого потребителя.

Общие объемы производства сыров в регионе падают. По данным Петростата, в 2017 году в Северной столице выпустили 10,7 тысяч тонн сыров, сырных продуктов и творога, это на 6,7% меньше предыдущего года. В Ленобласти производство сократилось на 2% до 1,4 тысяч тонн. Пока выходит так, что от эмбарго выиграли белорусы. По оценкам Минсельхоза, доля отечественных сыров в российских магазинах достигла 75%. Но эксперты говорят, что как минимум треть этого объема – это перефасованные белорусские изделия.

Развиваться отечественному производству не дает дефицит сырья в целом, и нехватка молока нужного качества в частности. В России продукцию контролируют по жирности, но не по белку, что необходимо для соблюдения рецептуры, ранее объясняли в «Молочной культуре».

Но в Минсельхозе призывают россиян не отчаиваться. «Это по силам нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло определенное время», – заявил в ходе форума «Агробизнесфорума» глава ведомства Александр Ткачёв в октябре 2017 года. Ждать массового производства российского пармезана, по оценке чиновника, осталось три года.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»