При пожаре в наркологическом центре Баку погибли более 20 человек

Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку потушен. В нем погибли более двадцати человек.

В Баку трагедия: лежачие больные наркодиспансера не успели выбраться из горящего здания. Погибли не менее 24 человек https://t.co/r5yxVO6NS9 pic.twitter.com/gGDFsrEjfy — DW (на русском) (@dw_russian) March 2, 2018

Как сообщает 2 марта Sputnik Азербайджан, в Ясамальское районное подразделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии доставили 26 тел погибших. РИА Новости со ссылкой на местное МВД пишет о 24 погибших. Возгорание началось около шести утра во втором корпусе Республиканского наркологического диспансера в Баку. Там находилось много лежачих больных, многие не смогли покинуть горящее здание. В минздраве сообщили, что трое пострадавших госпитализированы. Всего в корпусе находились 55 человек.