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02.03.2018 10:54

К новым победам в новом седле

В петербургской сборной по паралимпйской выездке (конный спорт) тренируются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Несмотря на свои диагнозы, они – чемпионы России, призеры международных соревнований, медалисты Всемирных специальных Олимпийских игр. Для побед им нужны не только тренировки, но и качественная амуниция, в частности сёдла.
К новым победам в новом седле

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит частных жертвователей за помощь в приобретении нового седла для Нины Ануфриевой – семикратной чемпионки России по паралимпийской выездке лиц с ПОДА. В конной амуниции нуждаются еще пятеро спортсменов петербургской сборной. Осталось собрать 165 957 рублей.

В петербургской сборной по паралимпйской выездке (конный спорт) тренируются пятеро спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, пятеро – с интеллектуальными нарушениями. Среди них чемпионы России, призеры международных соревнований, медалисты Всемирных специальных Олимпийских игр. Для завоевания таких высоких титулов важны не только тренировки, но и качественное, а главное – подходящее спортсмену седло, особенно для всадников с поражением опорно-двигательного аппарата. Когда половина тела человека парализована, седло должно помочь сбалансировать и распределить вес, чтобы не упасть с лошади. Оно служит опорой и помогает добиться равновесия и тем, у кого поражены спинные мышцы.

Благодаря поддержке частных жертвователей и посетителей платформы «Добро.мэйл.ру», а также существенной скидке, предоставленной одним из специализированных магазинов, Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» смог приобрести семикратной чемпионке России Нине Ануфриевой новое седло стоимостью 60 000 рублей.

Нина Ануфриева с новым седлом
Нина Ануфриева с новым седлом
БФ "ТОЧКА ОПОРЫ"

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«Спасибо Благотворительному фонду «ТОЧКА ОПОРЫ». Всем тем, кто помогает нам в ОКЦ «Солнечный остров». Спасибо тем удивительным помощникам, которые одним махом передвинули меня, возможно, на следующую ступень развития в паралимпийской выездке. Теперь подо мной и на Эластике (имя лошади. – Прим. ред.) новое профессиональное седло», – выразила благодарность Нина Ануфриева.

Ближайшие соревнования, где выступят Нина и другие члены команды, – чемпионат России по паралимпийской выездке лиц с ПОДА, который пройдет в середине апреля. Чтобы купить конную амуницию для Евгения Николаева, Галины Павловой (спорт ПОДА), Андрея Сидорова, Екатерины Кириенковой и Екатерины Ефимовой (спорт ЛИН) необходимо собрать еще 165 957 рублей.

Команда Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» будет благодарна за любое, даже самое скромное, пожертвование и надеется успеть приобрести необходимые седла к ЧР (чтобы обкатать новые седла, спортсменам нужно время – как минимум три недели).

Поддержать проект можно на платформе «Добро.мэйл.ру» или связавшись с сотрудниками Фонда. E-mail: info@fondopora.ru. Тел. 8 (812) 983-72-21. Режим работы: пн-пт с 9:30 до 18:00.

Вместе мы победим!


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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