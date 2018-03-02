К новым победам в новом седле

В петербургской сборной по паралимпйской выездке (конный спорт) тренируются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Несмотря на свои диагнозы, они – чемпионы России, призеры международных соревнований, медалисты Всемирных специальных Олимпийских игр. Для побед им нужны не только тренировки, но и качественная амуниция, в частности сёдла.

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит частных жертвователей за помощь в приобретении нового седла для Нины Ануфриевой – семикратной чемпионки России по паралимпийской выездке лиц с ПОДА. В конной амуниции нуждаются еще пятеро спортсменов петербургской сборной. Осталось собрать 165 957 рублей.

В петербургской сборной по паралимпйской выездке (конный спорт) тренируются пятеро спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, пятеро – с интеллектуальными нарушениями. Среди них чемпионы России, призеры международных соревнований, медалисты Всемирных специальных Олимпийских игр. Для завоевания таких высоких титулов важны не только тренировки, но и качественное, а главное – подходящее спортсмену седло, особенно для всадников с поражением опорно-двигательного аппарата. Когда половина тела человека парализована, седло должно помочь сбалансировать и распределить вес, чтобы не упасть с лошади. Оно служит опорой и помогает добиться равновесия и тем, у кого поражены спинные мышцы.

Благодаря поддержке частных жертвователей и посетителей платформы «Добро.мэйл.ру», а также существенной скидке, предоставленной одним из специализированных магазинов, Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» смог приобрести семикратной чемпионке России Нине Ануфриевой новое седло стоимостью 60 000 рублей.

«Спасибо Благотворительному фонду «ТОЧКА ОПОРЫ». Всем тем, кто помогает нам в ОКЦ «Солнечный остров». Спасибо тем удивительным помощникам, которые одним махом передвинули меня, возможно, на следующую ступень развития в паралимпийской выездке. Теперь подо мной и на Эластике (имя лошади. – Прим. ред.) новое профессиональное седло», – выразила благодарность Нина Ануфриева.

Ближайшие соревнования, где выступят Нина и другие члены команды, – чемпионат России по паралимпийской выездке лиц с ПОДА, который пройдет в середине апреля. Чтобы купить конную амуницию для Евгения Николаева, Галины Павловой (спорт ПОДА), Андрея Сидорова, Екатерины Кириенковой и Екатерины Ефимовой (спорт ЛИН) необходимо собрать еще 165 957 рублей.

Команда Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» будет благодарна за любое, даже самое скромное, пожертвование и надеется успеть приобрести необходимые седла к ЧР (чтобы обкатать новые седла, спортсменам нужно время – как минимум три недели).

Поддержать проект можно на платформе «Добро.мэйл.ру» или связавшись с сотрудниками Фонда. E-mail: info@fondopora.ru. Тел. 8 (812) 983-72-21. Режим работы: пн-пт с 9:30 до 18:00.

Вместе мы победим!