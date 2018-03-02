«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта – 6 раз в неделю.

Стоимость билетов от 8 835 рублей в одну сторону (включая все сборы)*.

Израиль – удивительная страна, где можно ощутить себя частью великой истории. Участие в пасхальных мероприятиях на земле обетованной – это уникальная возможность прикоснуться к святыням в значимый для верующих период года и посетить знаковые священные места: Храм Гроба Господня, Голгофу и другие. В 2018 году празднования Пасхи у иудеев проходят с 31 марта по 7 апреля. Основные религиозные мероприятия проводятся непосредственно в Иерусалиме: богослужения и чудо схождения Благодатного огня. На Пасху сюда съезжаются туристы и паломники со всего мира. Добраться из Тель-Авива в столицу Израиля можно воспользовавшись сетью пригородных автобусов.

*Стоимость может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования.

Билеты в Тель-Авив можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.