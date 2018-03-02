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02.03.2018 11:00

«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль

«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
«Уральские авиалинии»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта – 6 раз в неделю.

Стоимость билетов от 8 835 рублей в одну сторону (включая все сборы)*.

Израиль – удивительная страна, где можно ощутить себя частью великой истории. Участие в пасхальных мероприятиях на земле обетованной – это уникальная возможность прикоснуться к святыням в значимый для верующих период года и посетить знаковые священные места: Храм Гроба Господня, Голгофу и другие. В 2018 году празднования Пасхи у иудеев проходят с 31 марта по 7 апреля. Основные религиозные мероприятия проводятся непосредственно в Иерусалиме: богослужения и чудо схождения Благодатного огня. На Пасху сюда съезжаются туристы и паломники со всего мира. Добраться из Тель-Авива в столицу Израиля можно воспользовавшись сетью пригородных автобусов.

*Стоимость может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования.

Билеты в Тель-Авив можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.


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Новости компаний
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00

«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
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27.02.2018 11:30

Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%

Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
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«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30
Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.02.2018 12:10
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Неаполь и Верону. Выполнение регулярных полетов по этим маршрутам планируется с 1 июля 2018 года
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19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
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16.02.2018 12:00
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15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
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