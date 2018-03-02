Петербургские МФЦ хотят наделить функциями ЗАГСов

Петербургские многофункциональные центры хотят наделить некоторыми полномочиями органов записи актов гражданского состояния. С инициативой 2 марта выступил председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Согласно документу, горожане смогут получать свидетельства о рождении или смерти или в МФЦ, или в ЗАГСах. Исключением станет та ситуация, когда одновременно с регистрацией рождения необходима процедура установления отцовства.

Законопроектом закрепляется обязанность многофункциональных центров передавать все необходимые документы в уполномоченные органы.

Документ 2 марта единогласно поддержали в комитете по законодательству. В ближайшее время его вынесут на заседание парламента.