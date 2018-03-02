Кировский химик-самоучка получил срок за банные психотропы
Житель Кировского района Ленобласти разработал способ изготовления в домашних условиях психотропного препарата. Раздобыв необходимое оборудование, он в собственной бане создал смесь, содержащую запретные вещества.
Как 2 марта сообщила областная прокуратура, Кировский городской суд оценил старания банного химика-самоучки в 10,5 лет лишения свободы по статье 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение психотропных веществ о особо крупном размере).
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