Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр

Еще
15:50 02.03.2018
Пришлите свою новость!
15:46
Матвиенко: Восстание машин сбрасывать со счетов нельзя
15:34
Начальника Кингисеппской таможни увезли в Петербург сотрудники ФСБ
15:30
Координатора петербургского штаба Навального выпустили из-под ареста и тут же увезли в отдел
15:26
Сын Цоя сравнил фильм Серебренникова «Лето» с «Матильдой»
15:23
Угнанный «Мерседес» за 4 миллиона нашли за считаные часы, но хозяйка не обрадовалась
15:08
Льготники Петербурга и Ленобласти получат единый билет на все виды транспорта
15:03
Фасады арки главного входа в Лахта Центр построят согласно новому конструктивному решению
14:59
Янукович показал свое обращение к Путину с просьбой ввести войска
14:56
После рассказа Путина о новых ракетах Меркель и Трамп забеспокоились
14:50
Расстрел двух человек в Петербурге попал на видео
14:39
Пригожин зарегистрировал компанию из списка Мюллера, чтобы «помочь американцам»
14:35
Ремонт аварийного трубопровода на Лиговском закончен
14:27
По Петербургу будут ездить 7 экомобилей вместо двух
14:25
Новое «Простоквашино» выйдет 1 апреля
14:08
Песков: У других стран есть вооружение, от которого не способна защититься Россия
14:06
В Петербурге показали, как будет выглядеть единая карта горожанина
13:59
На «Скандинавии» грузовик завалил камнями легковушку, ребёнок в больнице
13:53
Центризбирком не нашел в послании Путина агитации
13:48
Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок
13:33
Киев переходит на мазут и закрывает школы из-за приостановки поставок российского газа
13:18
Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке
13:12
Экс-министр обороны ДНР Стрелков стал доверенным лицом Сергея Бабурина на выборах президента
12:57
Для подрыва «Порша» в Приозерске использовали газовые баллоны
12:51
Российских сотрудников ФСБ обменяли на украинских пограничников
12:48
Питающая 178 домов труба «Теплосети» лопнула сразу после починки
12:28
Историческую дачу в Левашово потушили
12:24
Депутаты предложили сделать день Невской битвы памятным во всей России
12:17
СМИ: Аргентинский наркотик возили в Россию через Уругвай с 2012 года
12:14
В массовых ДТП в Петербурге винят яркое солнце и гололедицу
12:08
Глава управделами президента о самолете, засветившемся в скандале с наркотиками: «Мы грузы не перевозим»
12:00
В Левашово на 200 метрах горит историческая дача
11:45
В Музее варежки собирают помощь для животных из центра «Велес»
11:34
BBC снимет сериал по «Плоскому миру» Пратчетта
11:25
Кадыров предложил назвать новую российскую ракету «в честь тех, кто самоотверженно сражался со злом»
11:22
В Голливуде увековечили «кастинг на диване» с Вайнштейном
10:57
При пожаре в наркологическом центре Баку погибли более 20 человек
10:50
Петербургские МФЦ хотят наделить функциями ЗАГСов
10:38
В Финляндии завершено строительство скоростной автомагистрали от границы с Россией
10:29
Кировский химик-самоучка получил срок за банные психотропы
10:21
Виновник массовой аварии на Косыгина назвал причину ДТП
10:14
Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр
09:56
Из ограбленного секс-шопа на Малой Охте унесли 7 подарочных сертификатов
09:55
В Петербурге создается детский НИИ скорой помощи
09:46
В США пообещали модернизировать ядерный арсенал после выступления Путина
09:42
Пожар на Куйбышева ликвидирован
09:36
Водитель устроил ДТП, перекрывшее тоннель в Мурино, и сбежал
09:26
Обвалившаяся опалубка будущего паркинга на Адмирала Трибуца убила бетонщика
09:21
За изнасилование двух школьниц в лифте на Ленинском задержали их соседа
09:16
На набережной Фонтанки из-за коммунальной аварии ограничено движение
09:10
Росприроднадзор включился в противостояние поисковиков и коммерсантов в Ленобласти
09:02
Евросоюз готовит контрмеры для США в ответ на введение пошлин на алюминий
08:56
Налетчики покатали директора филиала «Сургутнефтегаза» по банкоматам Петербурга, сняв почти 300 тысяч
08:48
Рабочего увезли из ремонтируемой квартиры на Гражданке с простреленной скулой
08:42
Причиной пожара в квартире на Бухарестской стал взрыв газа при монтаже потолков
08:35
СМИ: Задержан предполагаемый организатор поставки наркотиков из Аргентины
08:19
Жителя Камчатки будут судить за торговлю кортиками Третьего рейха
08:10
Президент Венесуэлы обещал повысить зарплату в стране до двух долларов
08:02
В Петербурге шестой час тушат пожар в Доме с фонтаном
05:08
В Петербурге горит столетний Дом с фонтаном
01:41
Ленин и Махно сразятся на презентациях в Петербурге
01:30
Mnogoznaal расскажет языческую сказку
01:22
В Петербурге налетчики замаскировали свой автомобиль под BMW светской львицы
01:12
Группа Katatonia везёт в Петербург меланхолию и надежду
00:58
Расстрелянная в Петербурге Audi перевозила 2,5 млн
00:45
Петербургские приставы заставили автомобилистку выплатить компенсацию сбитому ребенку
00:37
Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin
00:31
Пентагон уверяет, что уничтожит российские гиперзвуковые ракеты при помощи спутников
00:20
В перестрелке на севере Петербурга убит человек
00:16
Посольство РФ в США предложило американцам дать имя новейшему российскому оружию
00:03
Британский министр обороны: Россия выбрала дорогу эскалации и провокаций
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
02.03.2018 10:14

Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр

Паралимпийский комитет России (ПКР) попросил Международный паралимпийский комитет (МПК) назначить волонтера знаменосцем команды на открытие зимних Игр в Пхенчхане. Желающих нести флаг Игр вместо национального среди российских спортсменов не оказалось.

«Когда я недели полторы назад был на последнем совещании с МПК в Бонне, я предупредил, что желающих нести флаг на открытии Игр из числа спортсменов нет. И у нас есть пожелание — чтобы флаг нес волонтер. И в МПК с пониманием отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России», — цитирует 2 марта первого вице-президента ПКР Павла Рожкова Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Рожков отметил, что российские спортсмены привыкли выступать под своим флагом. «И мы сразу согласовали то, что на церемонию открытия Паралимпийских игр пойдут только те наши спортсмены, которые не будут выступать на следующий день», — добавил он.

29 января МПК продлил отстранение ПКР. При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Список участников определяет специальная комиссия МПК.

Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Напомним, из-за допингового скандала МОК 5 декабря 2017 года отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России. В результате российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, им было запрещено использовать национальную символику и исполнять гимн страны.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке
Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр
СКА сыграет в первом раунде плей-офф с «Северсталью»
Тренер Загитовой и Медведевой рассказала об отношении к русским на Олимпиаде
BMW: Мы никогда не обещали победителям Олимпиады X6
Матч «Зенит» – «Динамо» перенесли на месяц из-за выборов президента
Брызгалова: Сделаем все, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду
Крушельницкий: Винил себя, что российской команде не дали пройтись под своим флагом на закрытии Олимпиады
Бьорндален отказался ехать на соревнования в Россию
Загитова отдаст подаренный БМВ родителям
Как ВАДА решило разыграть Россию
Десять туров до развязки
Grazie Mille
«Почему мы должны верить русским, что они не обманут нас снова?»
Худшие Игры в истории
Российские хоккеисты спели национальный гимн на Олимпиаде. YouTube блокирует видео
России - бойкот. Итоги 15-го дня Олимпиады
«Невозможно есть кимчи и рис весь день» - Пхенчхан-2018 глазами волонтеров
Долгожданное золото и хоккей. Итоги 14-го дня Олимпиады
"Зенит" не отдал Лигу Европы шотландцам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге показали, как будет выглядеть единая карта горожанина

twitter.com/zenit_spb

Манчини гуляет в шортах по замерзшей Малой Невке

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.