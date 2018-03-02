Российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг на открытии Игр

Паралимпийский комитет России (ПКР) попросил Международный паралимпийский комитет (МПК) назначить волонтера знаменосцем команды на открытие зимних Игр в Пхенчхане. Желающих нести флаг Игр вместо национального среди российских спортсменов не оказалось.

«Когда я недели полторы назад был на последнем совещании с МПК в Бонне, я предупредил, что желающих нести флаг на открытии Игр из числа спортсменов нет. И у нас есть пожелание — чтобы флаг нес волонтер. И в МПК с пониманием отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России», — цитирует 2 марта первого вице-президента ПКР Павла Рожкова Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Рожков отметил, что российские спортсмены привыкли выступать под своим флагом. «И мы сразу согласовали то, что на церемонию открытия Паралимпийских игр пойдут только те наши спортсмены, которые не будут выступать на следующий день», — добавил он.

29 января МПК продлил отстранение ПКР. При этом МПК позволил российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Список участников определяет специальная комиссия МПК.

Паралимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Напомним, из-за допингового скандала МОК 5 декабря 2017 года отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России. В результате российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, им было запрещено использовать национальную символику и исполнять гимн страны.