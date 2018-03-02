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02.03.2018 10:50

Над Jaguar нависла тень Tesla

Новый Jaguar I-Pace представлен нетерпеливой публике за пять дней до открытия Женевского автосалона, на котором ждут официальную премьеру. Причем весьма необычно. Над презентацией так и витал дух Илона Маска.
Над Jaguar нависла тень Tesla
коллаж "Фонтанки"

Показ прошел самым современным способом — в онлайне. Автомобиль демонстрировали вечером 1 марта в соцсетях и на собственном сайте Jaguar.

Имя главы «Теслы» ни разу не было упомянуто всуе, однако судите сами: трансляция велась с завода в австрийском городе Граце, где машины уже начали собирать, а ведь именно так же, у стен родного Gigafactory, показывает свои новинки Маск. Те характеристики, на которые делался упор в ягуаровском представлении, выбраны были явно с учетом «основного конкурента». Аэродинамика, пробег на одной зарядке, время заряда батарей и т.д. – это как раз все то, о чем обычно говорит Илон, представляя очередную Tesla.

Более того, люди из Ковентри не постеснялись устроить очень странный тест в столь любимом Джереми Кларксоном жанре «драгрейсинга»: новый Jaguar I-Pace против Tesla model X. На прямом участке гоночной трассы обе машины разгонялись до 60 км/ч и потом резко тормозили. Кто быстрее разгонится, а потом остановится, тот и выигрывал. 

Естественно, быстрее остановился Jag, иначе быть не могло, поскольку он меньше «Теслы» на добрых 30 см и легче почти на 300 кг. При этом несколько раз подчеркивалось, что Jaguar I-Pace такой динамичный автомобиль, что до сотни разгоняется всего за 4,8 секунды. Неискушенная публика могла так понять, что и в этом он побеждает Tesla, раз уж в «драгрейсинге» он первый. Но на самом-то деле Tesla делает «сотню» за фантастические 2,9 секунды!

Когда про девушек другого не сказать, то говорят: «зато она красивая». Когда и этого не скажешь, говорят: «зато она умная»… Про новый Jaguar пока что мы не можем сказать ни того, ни другого. Почему, читайте на «Водителе Петербурга».


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