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02.03.2018 10:35

Кузькина мать 2.0

Владимир Путин рассекретил способы доставки ядерных зарядов до границ США. От наследия Советского Союза он дистанцировался, но в чертежи эпохи Сахарова современные ученые наверняка заглядывали.
Кузькина мать 2.0
коллаж "Фонтанки"

В своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что прошло время протестов и предупреждений расплодившимся системам противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Российский ответ асимметричный настолько, что США впору сворачивать свои ПРО за ненадобностью. 1 марта президент презентовал ракеты, которым чужда предсказуемая баллистическая траектория, они несут свой ядерный заряд, выписывая кренделя в воздухе, под водой, в плотных слоях атмосферы. «Фонтанка» нашла часть нового оружия в старых источниках. 

Ракетный комплекс стратегического назначения с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат»

Статус: Активная фаза испытаний.

Что сказал Путин

«Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки… У новой системы ограничений по дальности практически нет. Она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс».

Что известно:

О комплексе «Сармат», индекс Р-28, знает даже Википедия. Это межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которая должна заменить советский комплекс «Воевода». «Сармат» оснащен боевым блоком, достигающим в атмосфере гиперзвуковой скорости 7 км/сек. Согласно открытым данным, летно-конструкторские испытания были назначены на 2018 год, а принятие на вооружение – на 2019 – 2020 годы. НАТО называет «Сармат» по аналогии с «Воеводой» – «Сатана-2».

Малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка в корпусе крылатой ракеты неограниченной дальности

Статус: В конце 2017-го состоялся успешный пуск, энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги.

Что сказал Путин:

«Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

Что известно:

Разработки ядерного ракетного двигателя ведутся с 50-х годов ХХ века, но об успехах неизвестно. В 2013 году директор Центра имени Келдыша, академик Анатолий Коротеев, говорил, что ядерную энергодвигательную установку (ЯЭДУ) рассчитывали довести к 2018 году. Но тогда речь шла о ЯЭДУ для тяжелых космических кораблей. Говорилось о полетах на Луну и Марс. О ядерных двигателях для таких сравнительно небольших летательных аппаратов, как крылатые ракеты, не упоминалось.

Океанская многоцелевая система с беспилотными подводными аппаратами и ядерной энергоустановкой

Статус: Полностью завершён многолетний цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения автономного необитаемого аппарата.

Что сказал Путин:

«Способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника.

Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим.

Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру».

Что известно:

В ноябре 2016 года в кадр Первого канала попал плакат с заголовком «Океанская многоцелевая система «Статус-6» (грифа секретности на документе не заметно). На плакате – краткое описание и иллюстрации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда пояснял, что вышло это по недосмотру и информация не предназначалась для огласки.

Из невзначай засвеченного презентационного документа стало известно, что «Статус-6» (в НАТО получивший шифр Canyon) — это океанская многоцелевая система разработки ОАО ЦКБ МТ «Рубин». Главная новость – «самоходный подводный аппарат» оборудован ядерным реактором. Мощность ядерной боеголовки – 100 мегатонн, скорость хода — 185 км/ч, дальность хода торпеды — 10 тыс. км, глубина хода — до 1000 м.

В качестве носителей этого оружия упоминались подводные лодки проектов 09852 «Белгород» и 09851 «Хабаровск».

8 декабря 2016 года практическое испытание подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенного с подводной лодки «Саров», подтвердила разведка США.  

Ни о каких других подводных беспилотниках с ядерной двигательной установкой информации в общество не просачивалось.

По оценкам экспертов, «Статус-6» способен прорвать систему береговой обороны США SOSUS и причинить значительные неприятности: радиус зоны сплошных разрушений оценивается примерно в 70 км, зона пожаров и поражения людей от световой вспышки – в 150 км.

По легенде, у истоков создания аппарата стоял академик Андрей Дмитриевич Сахаров, который в мемуарах упоминал о проекте Т-15 – самоходном аппарате, способном доставить термоядерный заряд к берегам противника.

Высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

Статус: С декабря 2017-го несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Что сказал Путин:

«Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды».

Что известно:

Всемирная сеть не содержит упоминаний об авиационном ракетном комплексе «Кинжал». В 2014 году директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» сообщил, что к 2016-му появится новейшая крылатая ракета для истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57). Но речь шла о сверхзвуковой ракете, способной разгоняться до скорости свыше 4 Махов (1 Мах — 1062 км/ч, это скорость звука). Владимир Путин же в своем послании говорил о ракете, летающей со скоростью 10 Махов, а в качестве самолета-носителя в ролике показан МиГ-31 с бортовым номером 592. Этот многоцелевой истребитель известен тем, что первым из российских машин этого типа пролетел над Северным географическим и магнитным полюсом.

Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планируемым крылатым блоком «Авангард»

Статус: Началось серийное производство.

Что сказал Путин: 

«От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок ... осуществляет глубокое маневрирование. Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. ...Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию».  

Что известно: 

Об испытаниях принципиально новой межконтинентальной ракеты «Авангард» впервые упоминается в 2012 году. Высокопоставленный источник СМИ сообщал тогда, что с 2011-го произведено три пуска и что комплекс принципиально новый, то есть не входит в баллистическое семейство «Тополь-М». Также упоминалось, что в отличие от последней тополевой модификации «Ярс» боеголовки «Авангарда» имеют собственные ракетные двигатели и системы наведения и могут маневрировать как полноценные ракеты, практически не оставляя шансов на перехват. Сообщалось, что «Авангард» создан в Московском институте теплотехники специально для прорыва американских ПРО в Европе и на Гавайских островах, а собирать новую ракету поручат  изготовителю «Тополей» и «Искандеров» – Воткинскому заводу в Удмуртии.

Боевой лазерный комплекс

Статус: С 2017 года начата поставка в войска.

Что сказал Путин:

«Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности».

Что известно: 

О поступлении в войска опытных образцов лазерного оружия в 2016 году сообщал замминистра обороны Юрий Борисов. Без подробностей. Разработки в этой сфере велись с середины прошлого века. Инженеры всего мира пытались приделать лазер к самолетам, бронетехнике, корабельным пушкам. СССР считался лидером. В 1982 году на вооружение Советской армии был сдан первый самоходный лазерный комплекс 1К11 «Стилет». Его задача – вывести из строя оптико-электронные системы наведения оружия противника. На следующий год был сдан СЛК «Сангвин», который мог выводить из строя оптические системы вертолета на расстоянии 8 км. Сданный в 1993 году СЛК 1К17 «Сжатие» известен легендой о возможности ослеплять не только оптику противника, но и личный состав.

О новом боевом лазерном комплексе Путин не сказал ничего, но по внешнему виду можно предположить, что речь идет о противовоздушной обороне. Над созданием лазерного оружия высокой мощности для целей ПВО советские ученые начали работать в 1965 году в рамках программы «Омега». Последней разработкой тогда стал комплекс 74Т6 «Омега-2М», которому в ходе испытаний удалось сбить несколько мишеней, но по своим характеристикам лазерный комплекс не смог даже догнать существующие на 1982 год зенитно-ракетные комплексы. 


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