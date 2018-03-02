Из ограбленного секс-шопа на Малой Охте унесли 7 подарочных сертификатов

Очередной секс-шоп стал объектом пристального внимания со стороны преступного мира в Петербурге. На этот раз грабители наведались в «Бруно» на Новочеркасском проспекте, 41/14.

Как стало известно «Фонтанке», непрошеные гости появились на пороге магазина по продаже интим-товаров в четыре вечера 1 марта. На глазах у 30-летнего продавца они схватили ноутбук торговой точки, 1000 рублей из кассы и семь подарочных сертификатов «Бруно» на 3000 рублей каждый. После чего ушли. Ущерб составил 37 тысяч — пожалуй, самый крупный из нападений на секс-шопы за последнее время.

Не сумевший защитить вверенное имущество сотрудник торговой точки смог, однако, запомнить номера темно-синего «Москвича», на котором покидали место происшествия грабители. В разговоре с полицией потерпевший смог вспомнить рыжую бороду одного злоумышленника и щетину другого.

Напомним, в Петербурге уже в течение месяца отмечается всплеск интереса к эротическим магазинам. В списке пострадавших торговых точек уже до десятка адресов. Чаще всего добычей преступников становятся мизерные суммы выручки – ассортимент интим-бутиков налетчиков интересует меньше. Пару раз злоумышленники попадали на камеры видеонаблюдения, «Фонтанка» публиковала эти кадры.