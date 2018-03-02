Пожар на Куйбышева ликвидирован

Сотрудники городского МЧС к девяти утра 2 марта справились с огнем в Доме с фонтаном на улице Куйбышева.

Как сообщает управление МЧС по Петербургу, о ликвидации пожара было объявлено в 8:58. Чтобы полностью справиться с пламенем, огнеборцам понадобилось почти семь часов. Напомним, площадь возгорания заняла 300 квадратных метров, горела кровля здания на улице Куйбышева, 21, которое частично заселено, а частично занято офисами.

Напомним, пожар начался около двух часов ночи, ему был присвоен третий номер сложности. Его тушили 58 спасателей. В здании находятся офисы 174 компаний, хостел и аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга.