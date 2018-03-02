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02.03.2018 09:42

Пожар на Куйбышева ликвидирован

Сотрудники городского МЧС к девяти утра 2 марта справились с огнем в Доме с фонтаном на улице Куйбышева. 

Пожар на Куйбышева ликвидирован

Как сообщает управление МЧС по Петербургу, о ликвидации пожара было объявлено в 8:58. Чтобы полностью справиться с пламенем, огнеборцам понадобилось почти семь часов. Напомним, площадь возгорания заняла 300 квадратных метров, горела кровля здания на улице Куйбышева, 21, которое частично заселено, а частично занято офисами. 

Напомним, пожар начался около двух часов ночи, ему был присвоен третий номер сложности. Его тушили 58 спасателей. В здании находятся офисы 174 компаний, хостел и аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга. 

Справка:

Здание в стиле модерн на улице Куйбышева построено в 1909-1912 годах по проекту Карла Бальди. Изначально это был доходный дом, так называемый Дом с фонтаном. В 1935 году в нем размещалось Петроградское районное потребительское общество, с 1940 по 1988 годы - Петроградский Райпищеторг (Управление торговли продовольственными товарами). С 2001 года дом включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». На сегодняшний день месячная аренда квадратного метра под крышей Куйбышева, 21, согласно открытым источникам, стоит порядка 14 тысяч рублей.

Существует пять категорий сложности пожаров. Третий повышенный номер присваивается тогда, когда на месте возгорания сложная обстановка, запрошены дополнительные силы. Всего на месте пожара работают 10 отделений.


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