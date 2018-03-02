Обвалившаяся опалубка будущего паркинга на Адмирала Трибуца убила бетонщика

Под завалами строительной конструкции в Красносельском районе Петербурга погиб рабочий. Иностранец занимался работами по заливке опалубки бетоном.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла около полудня 1 марта на строительной площадке на улице Адмирала Трибуца в Красносельском районе. Обрушилась опалубка строящегося паркинга, под завалами оказался рабочий. Гражданин Таджикистана погиб на месте. Он был трудоустроен бетонщиком в компании «Петрострой».