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02.03.2018 09:21

За изнасилование двух школьниц в лифте на Ленинском задержали их соседа

Следственный комитет по Красносельскому району предъявил обвинения в покушении на изнасилование и в изнасиловании несовершеннолетних задержанному в той же парадной, где и были совершены нападения. «Фонтанка» узнала, что подозреваемый был соседом потерпевших, а жил в трехкомнатной квартире у петербурженки, которую лишили родительских прав на пятерых детей. Самого же фигуранта, находящегося в розыске, оперативники откопали на балконе под мусором.

По информации «Фонтанки», вечером 1 марта оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и районного «убойного» отдела задержали в доме 53, корпус 1, по Ленинскому проспекту 30-летнего жителя Челябинской области. Они нашли его в квартире в той же парадной, где несколькими часами ранее было совершено два нападения на школьниц. Причем подозреваемый спрятался на балконе квартиры, где он жил, а для конспирации засыпал себя мусором.

По данным нашего издания, около 15 часов 1 марта в лифте парадной этого дома неизвестный сначала попытался изнасиловать пятиклассницу, а через пятнадцать минут изнасиловал третьеклассницу. Обе эти школьницы возвращались домой после уроков.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники из Красносельского района и главка сначала не поверили соседям, когда при обходе жильцов показывали им видео из парадной, а те опознали в мужчине своего соседа. Однако вскоре полицейские уже выводили задержанного из дома.

Удивительно не то, что мужчина уже как год живет в просторной трехкомнатной квартире со своей случайной знакомой, и даже не то, что с января этого года он находится в федеральном розыске за полицией Невского района Петербурга, где ему заочно предъявлено обвинение в краже. «Фонтанка» узнала, что эта квартира была дана государством многодетной матери, а сегодня петербурженка лишена родительских прав на пятерых своих детей, является наркоманкой со стажем, дети забраны в детский дом, а квартира осталась ей, где и собираются ее асоциальные связи.  

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник задержан на двое суток на основании статьи 91 УПК РФ.


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