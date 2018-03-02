На набережной Фонтанки из-за коммунальной аварии ограничено движение

Труба с горячей водой лопнула около полуночи 2 марта на набережной Фонтанки в Петербурге. Авария ограничила движение по проезжей части, в зоне дефекта находятся 29 зданий.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике Смольного, кипяток разлился возле 57-го дома по набережной реки Фонтанки. Все 29 зданий, которые питала 250-миллиметровая труба, перевели на резервные схемы подачи тепла. Аварийной бригаде пришлось ограничить движение по одной из полос. «Теплосеть Санкт-Петербурга» обещает закончить работы к трем часам дня.