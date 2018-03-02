Евросоюз готовит контрмеры для США в ответ на введение пошлин на алюминий

Евросоюз очень сожалеет о планах США ввести пошлины на ввоз алюминия из других стран. Об этом заявил председатель Еврокомиссии (исполнительный орган ЕС) Жан-Клод Юнкер.

Как пишет 2 марта РБК, такое решение Трампа в Брюсселе сочли «вопиющим вмешательством для защиты американской индустрии, не основанным на каких-либо требованиях безопасности». Председатель комиссии пообещал не «сидеть сложа руки», пока европейская промышленность будет «страдать от нечестных мер, которые могут угрожать работе тысяч европейцев».

«Евросоюз будет действовать решительно и соразмерно для защиты своих интересов. Еврокомиссия в ближайшее время представит предложения о контрмерах против США, совместимых с правилам Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы сбалансировать ситуацию», — заключил Юнкер.

В четверг, 1 марта, Дональд Трамп объявил на встрече с представителя Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в США. Соответствующий указ будет подписан президентом США на следующей неделе.

Вашингтон намеревается установить 25%-ный тариф на импорт стали и 10%-ный – на ввоз алюминия, Министерство торговли США посчитало, что закупки алюминия в сложившейся ситуации «наносят вред американской безопасности».

За 9 месяцев 2017 года Россия поставила в США 2,4 т стали, что составило около 9% американского стального импорта. Цена на стальной лист в США достигает 850 долларов за тонну, а на экспорте из России — 600 долларов за тонну. Россия, тем не менее, грозила США судом в ВТО из-за протекционистских пошлин.