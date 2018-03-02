Налетчики покатали директора филиала «Сургутнефтегаза» по банкоматам Петербурга, сняв почти 300 тысяч

Поездка на заднем сиденье собственного автомобиля вечером 1 марта стоила 280 тысяч рублей директору филиала «Сургутнефтегаза». Объезжать банкоматы в Адмиралтейском районе Петербурга ее вынудили двое с ножом.

По информации «Фонтанки», двое мужчин подошли к Toyota жительницы Ленобласти около половины десятого вечера 1 марта. 56-летняя бизнесвумен как раз собиралась уезжать с парковки ТЦ «Варшавский Экспресс» на набережной Обводного канала, но нож в руке одного из мужчин вынудил ее уступить водительское кресло. Злоумышленники повезли женщину по отделениям тех банков, чьи карты у нее были при себе. В двух банкоматах на Московском проспекте, на бульваре Новаторов и набережной Обводного канала им удалось обналичить в общей сложности 280 тысяч. Все трое вернулись на ту же парковку торгового центра, после чего преступники ушли.