Рабочего увезли из ремонтируемой квартиры на Гражданке с простреленной скулой

С пробитой головой и огнестрельным ранением в лицо во ВМедА увезли петербуржца вечером 1 марта. В него стреляли в квартире, в которой он делал ремонт.

Как стало известно «Фонтнанке», в семь вечера из 8-го дома по улице Карпинского увезли мужчину 32-х лет. Разнорабочий занимался внутренней отделкой квартиры, которая принадлежит фермеру из Находки. В больницу молодой человек попал с открытой травмой головы и огнестрельным ранением скулы. Кто стрелял в рабочего, выясняет полиция.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится проверка