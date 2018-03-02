Причиной пожара в квартире на Бухарестской стал взрыв газа при монтаже потолков

«Фонтанке» стали известны подробности происшествия во Фрунзенском районе Петербурга, где накануне полыхала квартира. По уточненным данным, к возгоранию привел взрыв газового баллона. Произошло это при монтаже натяжных потолков.

По данным нашего издания, 1 марта в квартире на втором этаже кирпичноц пятиэтажки по Бухарестской улице, 72, корпус 2, шли отделочные работы. Как это нередко, увы, бывает, произошел взрыв газового баллона, используемого при установке натяжных потолков. В результате 46-летний хозяин квартиры с ожогами лица, шеи, рук был госпитализирован. У него поражено 30% поверхности тела, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Попала в больницу и жительница квартиры этажом выше. У девушки — резаные раны спины, ног от осколков разбившегося стекла: в обеих квартирах взрывом выбиты стекла. Несущие конструкции здания не пострадали.

Напомним, похожее происшествие случилось в Северной столице менее месяца назад — 9 февраля на Репищевой улице взрывом закончились отделочные работы в квартире. В десяти квартирах вынесло стекла. Пострадали три человека.