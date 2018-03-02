СМИ: Задержан предполагаемый организатор поставки наркотиков из Аргентины

Предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука задержала полиция Германии. Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

«Пришли ночью полицейские, задержали, объяснили, что будет вопрос о выдаче стоять», — сказал Жеребенков.

Адвокат Ковальчука ранее заявлял, что его клиент считает себя «жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию». Ковальчук утверждает, что в чемоданах, которые нашли в школе при посольстве России в Аргентине, был не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

Ковальчук был объявлен Россией в международный розыск в январе 2018 года.