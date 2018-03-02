СМИ: Задержан предполагаемый организатор поставки наркотиков из Аргентины
Предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука задержала полиция Германии. Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.
«Пришли ночью полицейские, задержали, объяснили, что будет вопрос о выдаче стоять», — сказал Жеребенков.
Адвокат Ковальчука ранее заявлял, что его клиент считает себя «жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию». Ковальчук утверждает, что в чемоданах, которые нашли в школе при посольстве России в Аргентине, был не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.
Ковальчук был объявлен Россией в международный розыск в январе 2018 года.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.