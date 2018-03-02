Жителя Камчатки будут судить за торговлю кортиками Третьего рейха

На Камчатке местный житель попал под суд за продажу двух кортиков времен Третьего рейха, передает 2 марта «Интерфакс». Мужчину обвиняют в незаконном сбыте холодного оружия.

Отмечается, что обвиняемый разместил в интернете объявление о продаже двух кортиков. Один из них - кортик офицеров Военно-морского флота Германии образца 1938 года, другой - армейских офицеров Германии образца 1935-1943 годов. Продавец не являлся их владельцем, лицензии на коллекционирование такого оружия не имеет.

«В конце июля 2017 года, находясь в личном автомобиле на парковке у одного из торговых комплексов краевого центра, он продал кортики за 72 тысячи рублей сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» , после чего сразу был задержан», —добавили в прокуратуре.