Президент Венесуэлы обещал повысить зарплату в стране до двух долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в стране на 58 процентов. Об этом 2 марта сообщает El Nacional.

Мадуро отметил, что с 1 марта минимальная зарплата вырастет с 248 тысяч до 392,5 тысяч боливаров, что эквивалентно двум долларам США.

Венесуэла находится в состоянии тяжелейшего экономического кризиса. В стране не хватает продовольствия и товаров первой необходимости. Эксперты полагают, что плачевная ситуация стала итогом работы правительства, которое ввело валютные ограничения и регулирование цен. Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, винит во всем США. Глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что уровень инфляции в стране за год превысил 4000 процентов. Только за январь инфляция в Венесуэле составила 84,2 процента.

Президентские выборы в стране состоятся во второй половине мая.