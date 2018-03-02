В Петербурге шестой час тушат пожар в Доме с фонтаном
Шестой час продолжается тушение пожара в доходном доме постройки прошлого века в Петроградском районе Петербурга. Офисно-жилое здание на улице Куйбышева, 21 загорелось около двух часов ночи 2 марта, огонь охватил триста квадратных метров кровли.
Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, пламя удалось локализовать в пятом часу утра и ранг пожара понизили с третьего до второго номера. В настоящий момент огонь по первому номеру сложности тушат более пятидесяти пожарных.
Как ранее писала «Фонтанка», на Куйбышева, 21, по данным СПАРК, прописаны 174 компании. В их числе – расположенный во внутреннем дворе хостел «Достоевский», персонал которого и позвонил по телефону «01».На предпоследнем, пятом, этаже находится аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга, где готовятся к худшему из-за проливки конструкций.
По данным чрезвычайного ведомства, эвакуированы 15 человек, сведений о пострадавших не поступало.
Справка:
Здание в стиле модерн на улице Куйбышева построено в 1909-1912 годах по проекту Карла Бальди. Изначально это был доходный дом, так называемый Дом с фонтаном. В 1935 году в нем размещалось Петроградское районное потребительское общество, с 1940 по 1988 годы - Петроградский Райпищеторг (Управление торговли продовольственными товарами). С 2001 года дом включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценност». На сегодняшний день месячная аренда квадратного метра под крышей Куйбышева, 21, согласно открытым источникам, стоит порядка 14 тысяч рублей.