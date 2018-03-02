В Петербурге шестой час тушат пожар в Доме с фонтаном

Шестой час продолжается тушение пожара в доходном доме постройки прошлого века в Петроградском районе Петербурга. Офисно-жилое здание на улице Куйбышева, 21 загорелось около двух часов ночи 2 марта, огонь охватил триста квадратных метров кровли.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, пламя удалось локализовать в пятом часу утра и ранг пожара понизили с третьего до второго номера. В настоящий момент огонь по первому номеру сложности тушат более пятидесяти пожарных.

Как ранее писала «Фонтанка», на Куйбышева, 21, по данным СПАРК, прописаны 174 компании. В их числе – расположенный во внутреннем дворе хостел «Достоевский», персонал которого и позвонил по телефону «01».На предпоследнем, пятом, этаже находится аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга, где готовятся к худшему из-за проливки конструкций.

По данным чрезвычайного ведомства, эвакуированы 15 человек, сведений о пострадавших не поступало.