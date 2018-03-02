В Петербурге горит столетний Дом с фонтаном

Доходный дом постройки прошлого века, а сейчас офисно-жилое здание загорелось в Петроградском районе Петербурга ночью 2 марта. Охвативший мансарду огонь по повышенному номеру сложности тушат больше пятидесяти пожарных. Эвакуированы 15 человек.

Как сообщили в городском МЧС, вызов на Куйбышева, 21 поступил около двух часов ночи. В здании, где находятся как квартиры, так и офисные помещения, вспыхнула кровля над нежилым крылом. Огонь распространился на сто квадратных метров, и через двадцать пять минут ранг пожара повысили до третьего номера сложности.

По данным СПАРК, на Куйбышева, 21 прописаны 174 компании. Среди них – расположенный во внутреннем дворе хостел «Достоевский», персонал которого и позвонил по телефону «01». Как рассказали «Фонтанке» сотрудники, сначала они почувствовали запах дыма, а «стену огня» над фасадом увидели во время перекура. На предпоследнем этаже находится аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга – там готовятся к худшему.

«Офис наш на пятом этаже, проливка этажей наверняка будет, без потерь не обойдется. Главное, чтобы перекрытия не пострадали», – опасаются в аппарате.

По данным чрезвычайного ведомства, эвакуированы 15 человек, в соцсети, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что их разместили в автобусе, предложили чай.

В городском МЧС уточнили, что на месте сейчас работают 58 пожарных и 14 расчетов. Сведений о пострадавших не поступало.