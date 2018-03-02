В Петербурге горит столетний Дом с фонтаном
Как сообщили в городском МЧС, вызов на Куйбышева, 21 поступил около двух часов ночи. В здании, где находятся как квартиры, так и офисные помещения, вспыхнула кровля над нежилым крылом. Огонь распространился на сто квадратных метров, и через двадцать пять минут ранг пожара повысили до третьего номера сложности.
По данным СПАРК, на Куйбышева, 21 прописаны 174 компании. Среди них – расположенный во внутреннем дворе хостел «Достоевский», персонал которого и позвонил по телефону «01». Как рассказали «Фонтанке» сотрудники, сначала они почувствовали запах дыма, а «стену огня» над фасадом увидели во время перекура. На предпоследнем этаже находится аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Петербурга – там готовятся к худшему.
«Офис наш на пятом этаже, проливка этажей наверняка будет, без потерь не обойдется. Главное, чтобы перекрытия не пострадали», – опасаются в аппарате.
По данным чрезвычайного ведомства, эвакуированы 15 человек, в соцсети, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что их разместили в автобусе, предложили чай.
В городском МЧС уточнили, что на месте сейчас работают 58 пожарных и 14 расчетов. Сведений о пострадавших не поступало.
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Справка:
Здание в стиле модерн на улице Куйбышева построено в 1909-1912 годах по проекту Карла Бальди. Изначально это был доходный дом, так называемый Дом с фонтаном. В 1935 году в нем размещалось Петроградское районное потребительское общество, с 1940 по 1988 годы - Петроградский Райпищеторг (Управление торговли продовольственными товарами). С 2001 года дом включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценност». На сегодняшний день месячная аренда квадратного метра под крышей Куйбышева, 21, согласно открытым источникам, стоит порядка 14 тысяч рублей.