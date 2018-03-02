В Петербурге налетчики замаскировали свой автомобиль под BMW светской львицы

Разбойное нападение и стрельба в Московском районе Петербурга никак не связаны с певицей и обладательницей особняка на Рублевке Верой Лущинской. Преступники выбрали машину-двойник, что кинуло тень на артистку.

Как стало известно «Фонтанке» 2 марта, детальное изучение последних передвижений BMW 750 Лущинской подсказало полиции, что этот автомобиль никак не мог оказаться около двух часов дня 28 февраля на углу улиц Авиационной и Ленсовета. Машину преступников, отобравших деньги у петербургского предпринимателя и со стрельбой ушедших от погони, хорошо запомнили. Госномера тоже. Они полностью совпадали с BMW певицы. Алиби ее машины оставило единственно возможную версию. Налетчики, готовясь к преступлению, приметили в городе такую же, как у них, иномарку, считали номера, изготовили подменные и отправились на разбой.

Днем 28-го BMW 750 перегородила дорогу предпринимателю, который получил в банке 20 тысяч евро и 100 тысяч рублей, забрали деньги и скрылись, отстреливаясь. Вера Лущинская известна по прошлой супружеской жизни с петербургским миллионером Василием Лущинским и откровениями в ток-шоу о непростой жизни обладательницы особняка на Рублевке, содержание которого обходится слишком дорого.