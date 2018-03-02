Расстрелянная в Петербурге Audi перевозила 2,5 млн

Вооруженное нападение на семейную пару в Петербурге было спланированным и имело четкую цель. В салоне лежала долларовая наличность после сделки по продаже квартиры.

Как стало известно «Фонтанке» 2 марта, привлекшая внимание налетчиков Audi A6 с женщиной за рулем и ее супругом на пассажирском сиденье направлялась днем 28 февраля в Зеленогорск. В Петербурге они оформили продажу квартиры, за которую выручили 2,5 млн рублей, заехали в банк, обменяли сумму на доллары и поехали домой. На углу улиц Парашютной и Летчика Паршина остановились на красный в крайнем левой ряду. Из крайнего правого перед ними вырулила темная Hyundai, выбежали двое с закрытыми лицами и пистолетом.

Первым неладное почуял 61-летний пассажир. Он успел сказать 58-летней супруге, что нападут именно на них. Преступники подоспели, проткнули колесо, разбили задние стекла автомобиля, нацелились на деньги.

Женщина, без команды мужа, вдавила педаль в пол, прошмыгнула в проем между машинами налетчиков и параллельно стоящей в соседнем ряду и под выстрелы пролетела перекресток под красный. С пробитым колесом она добралась до Комендантского проспекта и свернула на территорию завода Nissan. Ее больше не преследовали.

Деньги остались целы.

За полтора часа до нападения на супружескую пару 28 февраля в Московском районе на Авиационной улице был совершен схожий разбой. Бизнесмен на Mercedes возвращался из банка, где получил 20 тысяч долларов и 100 тысяч. Его блокировали на перекрестке, забрали деньги, а после того, как предприниматель не сдался и начал преследование, расстреляли его автомобиль.