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02.03.2018 00:37

Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых комплексов Javelin на 47 миллионов долларов США, сообщает Пентагон в четверг.

Теперь стороны могут заключить контракт.

"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства.

Источник: РИА Новости


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