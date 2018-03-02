Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin

Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта

Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?