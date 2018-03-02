Госдеп США одобрил продажу Украине 210 комплексов Javelin
Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых комплексов Javelin на 47 миллионов долларов США, сообщает Пентагон в четверг.
Теперь стороны могут заключить контракт.
"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Пентагон добавил, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства.
Источник: РИА Новости