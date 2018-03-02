К кому обращено послание президента

Послание президента было адресовано urbi et orbi – «городу и миру». Город воодушевлён, а мир просто обязан быть напуган.

Ежегодное послание президента Федеральному собранию от 2017 года было оглашено в марте 2018-го – за две с половиной недели до того дня, когда Владимира Путина почти наверняка выберут президентом в четвёртый раз. И было это не просто послание, а дилогия. Не двухчасовая речь, а разные речи, уложенные в два часа.

Президент выступал с полудня до двух часов дня. Многие заметили, что он не вполне оправился от простуды, о которой мы все узнали три недели назад. И было как-то совсем обидно, когда он говорил об успехах российского здравоохранения: или оно не смогло за три недели вылечить национального лидера, или тот совсем не бережёт себя.

– Адресат этого послания – всё общество, – называет цель выступления директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Президент расширил рамки послания. Он сформировал тезисы так, чтобы подготовить страну к новой реальности. И основными были необходимость технологического рывка и освоение инструментария для него.

Политолог убеждён, что, несмотря на близость выборов, это «ни в коем случае» не было мероприятием предвыборной кампании. В конце концов, никто ведь не знает, кого выберут россияне 18 марта. Путин объявил это в самом начале: «То, о чём я сейчас скажу, абсолютно не связано с внутренним политическим циклом и даже с выборами президента. Кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами».

– Технологи постарались вытравить из послания президента любые намёки на предвыборную платформу, – уверяет Алексей Мухин. – Это была речь действующего президента, формирующего экономическую и социальную реальность. Идут выборы, кто станет президентом – решат избиратели. И то, что произнёс нынешний президент, может выполнять любой, кого изберут.

Однако все заметили, что технологический рывок и новая реальность – только первая часть послания. Части оказались очень неравными. То есть они были почти равны по продолжительности, только теперь не каждый вспомнит, что говорил президент с полудня до четверти второго.

– Вторая часть имеет довольно смутное отношение к первой, а по эффекту её полностью перечёркивает, – замечает доцент института общественных наук РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман. – И это довольно грустно, потому что в первой части было много интересного.

Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей считает, что это было послание urbi et orbi – «городу и миру»: первая часть, по его мнению, была адресована собственной стране, а вторая – «в самом прямом смысле миру».

– Это «Звёздные войны» в Нью-Васюках, – резюмировал обе части вместе профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.

Часть первая: Adagio

Первая часть была посвящена будущему России. «В основе всего лежит сбережение народа и благополучие наших граждан, – сказал президент. – Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».

О прорывах Путин сказал 12 раз. Они начнутся вот-вот, примерно 19 марта. В течение предыдущих 18 лет для этого был «создан прочный фундамент». Четырежды Путин сравнил сегодняшний уровень жизни населения с тяготами 2000-го, когда он, напомним, был избран впервые.

– Первая часть, социально-экономическая, была прекрасна, просто слушала бы и слушала, – восхищается Екатерина Шульман. – В ней было сказано, что наш главный враг – это отставание. Предполагаются прогресс, развитие и открытость всему новому. Президент сказал о новых технологиях, об инфраструктуре, о блокчейне, который он назвал технологией «распределённого реестра». И об инфраструктуре Интернета, интегрированного в мировое пространство. То есть никакого суверенного Интернета не предполагается. Просто нельзя было не порадоваться тому, что президент сказал про здравоохранение, какие чудные вещи он сказал про борьбу с ранней смертностью, с раком. Всё это замечательно и греет душу.

«Мы готовы к настоящему прорыву, – повторил Путин. – Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые рубежи развития. Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза».

– Первая часть отвечала на то, что можно назвать общенародной обеспокоенностью: снижение доходов, бедность, развал социальной системы, недоступность жилья, отсутствие образа будущего, – комментирует эти слова Валерий Соловей. – Путин говорил о том, о чём и надо бы говорить: человеческий капитал, рост расходов на медицину, на образование, снижение процентных ставок по ипотеке. Это всё правильно, но…

Но камера в это время показывала в зале лица – сонные, безразличные или даже мрачные. Аудитория, казалось, была совершенно не готова к предстоящему прорыву.

– Первая часть напоминала унылую мессу в умирающей церкви, где люди всё ещё ходят на ритуал, но в бога уже не верят, – описывает увиденное Дмитрий Травин. – На это тягостно было смотреть, Особенно с учётом нездоровья президента, его покашливания по причине незалеченного горла.

«Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», – рисовал президент блестящие перспективы. Этот срок – шесть лет – он назвал 12 раз. За следующие шесть лет «на охрану материнства и детства» государство потратит на 40 процентов больше денег, чем в предыдущие, а на обновление инфраструктуры во всех городах и посёлках, на строительство дорог – вдвое больше. В полтора раза вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Половина авиарейсов будут беспересадочными. Электроэнергетика обновится до неузнаваемости. Все госуслуги вам окажут дистанционно и в режиме реального времени. Ипотека станет доступной «для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов». А образование и здравоохранение «выйдут на качественно новый уровень». И всё это – за шесть лет.

Только сенаторы, депутаты и министры в зале почему-то не очень воодушевлялись словами об уровне бедности и ставках по ипотеке. А тех, кто сидел по другую сторону телеэкранов, видно не было.

– Слова были произнесены, в общем-то, правильные, но они не произвели впечатления, – добавляет Валерий Соловей.

Откуда деньги?

Поскольку фундамент, как сказал президент, уже создан, осталось выяснить, на какие средства на нём будут строить счастливое будущее за шесть лет.

– Оглянитесь вокруг – вы всё это увидите, – уверен Алексей Мухин. – А идеальных государств не бывает, и об этом президент тоже говорил. Он признавал, что не удалось выполнить всё задуманное. Какие надо предпринять шаги? Президент всё перечислил.

Президент действительно рассказал, «за счёт чего планируется изыскать средства» на всё задуманное. «Будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия, – объяснил он. – Нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причём всех уровней».

– Что такое «сформировать новые условия» в ситуации дефицита бюджета? – интересуется экономист, финансист, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. – Будут расти налоги – не будет экономического роста. Не будут расти налоги – не будет денег.

Но экономика расти будет – уверен президент. «Нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции. Доля государства в экономике должна постепенно снижаться», – сказал он.

– Эти фразы президент говорит не первый раз, – замечает Андрей Мовчан. – Он вообще никогда не говорил, что доля государства в экономике должна увеличиваться. Тем не менее за прошедшие 18 лет она очень выросла и продолжает расти. Кто мешал президенту снижать её в предыдущие 18 лет?

Ещё одним источником роста экономики Путин назвал увеличение инвестиций. «Мы уже ставили задачу довести их до 25 процентов от ВВП, а затем и до 27 процентов. Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать во что бы то ни стало».

– Всё это время они ничего не делали для того, чтобы инвестиции росли, – считает Андрей Мовчан. – Наоборот, они всё время только падали. Иностранных инвестиций у нас практически не осталось. Инвестиций наших собственных богатых людей тоже практически не осталось. Даже в прошлом году, когда нефть росла в цене, капиталы всё равно текли из страны. Всё делалось для того, чтобы инвестиций было поменьше. Почему после 18 марта что-то должно поменяться – не знаю.

«И, наконец, ещё один источник роста – это развитие несырьевого экспорта», – добавил Путин и пообещал, что через шесть лет наша страна будет поставлять миру вдвое больше не сырья, а готовой продукции.

– Этот несырьевой экспорт стоял как проблема всегда, – отмечает Андрей Мовчан. – Тем не менее мы понимаем, что наш экспорт полностью зависит от нефти. Более того, наш несырьевой экспорт падает, как только падает цена на нефть.

«Всё это призвано работать на одну стратегическую задачу – прорывное развитие России. При этом, конечно, мы не можем забывать и о надёжном обеспечении её безопасности, – так на втором часу выступления Путин перекинул мостик ко второй части. – Теперь о главном в этой части, в разделе «Оборона».

– Вторая часть была живая, анимационная, – говорит Валерий Соловей. – Здесь Путин чувствовал себя, как рыба в воде. Ему нравилось рассказывать об этом. Но она носила характер угрозы. Причём угроза была адресована миру, а для России в ней провозглашалась идея консолидации.

Часть вторая: Con bravura

Во второй части Путин показал, на что способны новые технологии, о которых говорил в первой. «Видео покажите, пожалуйста», – попросил он кого-то незаметного.

– Вторая часть была сделана новаторски, – оценивает идею Дмитрий Травин. – Она была выстроена по канонам «Звёздных войн», что заведомо обеспечивает успех. Вся компьютерная графика – по типу современного американского кинематографа. Люди миллионами ходят смотреть на такие вещи. Зритель, как известно, идентифицирует себя с героем и хочет чувствовать себя причастным к великим победам над империей зла.

На экране за спиной у президента летали самолёты, мелькали ракеты, развернулась компьютерная графика восхитительной красоты (подробнее об этом читайте здесь). «Перспективные системы вооружения России основаны на новейших уникальных достижениях наших учёных, конструкторов, инженеров», – сопровождал кинофильм Путин.

– Замысел мог выглядеть так: внутри страны, в её хорошо охраняемых рубежах, на которые никто не посягнёт, творятся развитие, прогресс и процветание человеческого капитала, – объясняет Екатерина Шульман. – А для того, чтобы на всю эту прекрасную Россию не покусились враги, снаружи её облетают «кинжалы» и «сарматы».

Зал то замирал в восторге, то аплодировал со счастливыми лицами. «Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет, – усиливал впечатление Путин. – Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают».

– Вторая часть, конечно, направлена не на внутреннюю аудиторию, – продолжает Екатерина Шульман. – То есть частично она была призвана поразить воображение тех, кто присутствовал в зале. И они в силу возраста и социального происхождения впечатлены были. Но напрямую было постулировано, что это обращено к конгломерату воображаемых врагов, которые должны были впечатлиться и сказать: давайте будем осторожнее обращаться с этими людьми, у них есть много красивых новых ракет.

И Путин действительно поминал соперников. «Ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием, – рассказывал он о ракетах, которым нипочём вся американская ПРО. – У России такое оружие есть. Уже есть».

– Вторая часть была адресована внешним наблюдателям – нашим западным партнёрам, – согласен Алексей Мухин. – Которые в последние несколько лет вели крайне агрессивную политику в отношении России, третировали её. И наконец дождались: у нас появилось оружие, которое некоторые называют идеальным. Способное защитить нас от любой агрессии. Это должно отрезвить наших западных партнёров и несколько снизить уровень напряжения вокруг нашей страны.

С этим не согласен Дмитрий Травин: он считает, что Путин адресовал кинофильмы собственному электорату.

– Вся эта бравада сильно не соответствует действительности, – объясняет он. – И на Западе нет никаких опасений, что Путин всех перевоюет. Более того, даже вне зависимости от всяких технологий, понятно, что никто ядерную войну не начнёт, ни одна из сторон. Так что это послание своему избирателю: чтобы правильно избирал.

Старший научный сотрудник Стокгольмского института изучения проблем мира Пётр Топычканов тоже уверен, что об оружии Путин рассказывал своим избирателям.

– Врагам нет необходимости полагаться на слова президента Путина, – объясняет военный эксперт. – У них есть широкий спектр средств для получения информации.

Будет ли это работать?

Пётр Топычканов не увидел в «звёздных войнах» во второй части послания ничего экстраординарного. Разве что президент прежде никогда так не делал, но всё бывает впервые.

– Такой подход – большие экраны, обширные презентации, новые названия – становится сейчас нормой при обсуждении вооружений, военной техники и вообще развития обороноспособности страны, – говорит военный эксперт. – И президента брифингуют в таком ключе – и сам он так же рассказывает.

Другое дело – кого напугали и кого вдохновили эти кадры.

– Люди будут верить, что у нас есть мощное вооружение, – полагает Дмитрий Травин. – А как это проверишь? Будут верить.

Валерий Соловей подозревает, что в ближайшие шесть лет воплощением какой-то из частей послания президенту придётся пожертвовать. Или обеими.

– Противоречивость двух частей послания указывает на то, что не будет выполнена ни одна, – сомневается он. – Потому что денег нет. Военная часть произвела впечатление на российскую элиту: они в ужасе. Потому что понимают экономические последствия даже попыток реализации этого курса. Либо первая часть совершенно невыполнима, либо от второй надо отказаться. Но скорее всего, не получится ни первое, ни второе.

Пётр Топычканов согласен, что за время реформы, которая началась в ВПК в 2008 году, кое-что было достигнуто. Но здесь, добавляет эксперт, есть хорошая и плохая стороны.

– С одной стороны, задел с советского времени помог создавать современное вооружение, – объясняет он. – С другой стороны, есть тенденции в самом ВПК: разорение кадров, нарушенные связи после распада СССР, коррупционные связи, неэффективности, использование контрафактных технологий и так далее – всё это привело к тому, что очень многие проекты проходят с нарушением сроков, с аварийными пусками, с отложенными испытаниями и прочими проблемами. Так что мы не обладаем информацией об эффективности этих систем.

«В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия, – сопроводил Путин демонстрацию очередного фрагмента. – Но уверяю вас, всё это есть в наличии и хорошо работает».

Пётр Топычканов считает, что причины, по которым «истинный облик изделия» показать нельзя, могут быть разными.

– Уровень секретности в государстве вырос, – говорит он. – Понятно, что государство защищает себя. Но этот же инструмент используется, чтобы понизить прозрачность закупок и в целом развития военной техники. Чтобы контроль над тем, как расходуются средства, был ограничен. И первая причина – чтобы информацию не считал потенциальный противник. А вторая – президент просто не хочет сесть в лужу и показать что-то, что потом окажется фальшивкой. Неприятных историй, связанных с этим, было в последнее время много.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»