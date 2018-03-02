В перестрелке на севере Петербурга убит человек

В Петербурге при уличном конфликте убит человек, второй получил тяжелые ранения. Полиция ищет белый внедорожник.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 1 марта у пересечения проспекта Энгельса и улицы Сикейроса послышались выстрелы. Очевидцы вызвали полицию, через несколько минут у парковки на Энгельса нашли двух мужчин с огнестрельными ранениями. Медики зафиксировали смерть одного и увезли в очень тяжелом состоянии другого.

По данным «Фонтанки», без четверти одиннадцать вечера очевидцы заметили выезжающим с парковки на высокой скорости белый внедорожник, предположительно Toyota Land Cruiser.

За последние 33 часа это четвертый случай стрельбы на улицах Петербурга. Без четверти два дня 28 февраля в Московском районе на Авиационной улице преступники забрали 20 тысяч евро у бизнесмена и открыли огонь по его автомобилю, чтобы уйти от преследования. Через полтора часа в Приморском районе на Комендантском проспекте обстреляли Audi с женщиной за рулем, она сумела скрыться от налетчиков. Вечером 28-го в Невском районе на Октябрьской набережной под Володарским мостом петербуржец Дмитрий Лосев, по версии следствия, расстрелял из помпового ружья участников небольшого ДТП.