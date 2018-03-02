Посольство РФ в США предложило американцам дать имя новейшему российскому оружию

Посольство России в Соединенных Штатах расширило границы конкурса на лучшее название для новейшего российского оружия и предложило пофантазировать американцам.

«Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», – говорится в Twitter дипмиссии.

Ниже предлагается фолловить Twitter Министерства обороны РФ и указана ссылка на официальный сайт ведомства, где можно вписать желаемое имя для новинки российского вооружения. Минобороны уже наладило работу площадки для голосования и готово принимать заявки.

Среди предложенных вариантов уже есть Трамп, Гулаг, Подштаники Брежнева. Шутку оценили, но некоторые предположили, что ракеты – новый способ доставки наркотиков в Кремль.

Об ограничении по национальному признаку для участников голосования, действительно, не сообщалось. Но пока иностранцев к процедуре имянаречения привлекло только посольство в США. При этом, как заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, именно на развертывание Америкой систем противоракетной обороны (ПРО) Россия ответила разработками оружия. Америка же стала «героиней» анимированного ролика удара ядерных ракет. Госдеп США назвал рисованную атаку «безрассудной» и «прискорбной».