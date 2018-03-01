США обвиняют Россию в нарушении международных договоров

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта представил новейшие типы вооружений.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — сказала Науэрт. Её цитирует "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По ее словам, разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор о РСМД – Ракетах средней и малой дальности.

Чуть ранее Хизер Науэрт прокомментировала выступление президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил новейшее российское вооружение, назвав его безответственным.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ представил новые типы вооружения. В нём он несколько раз подчеркнул, что новейшие системы российского ядерного оружия – ответ на развитие американской системы ПРО в Европе и Америке и одностороннему выходу США из соответствующих двусторонних военных договоров.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт обвинила Россию в нарушении международных договоров после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта представил новейшие типы вооружений.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства», — сказала Науэрт. Её цитирует "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По ее словам, разрабатываемые Россией системы вооружений нарушают договор о РСМД – Ракетах средней и малой дальности.

Чуть ранее Хизер Науэрт прокомментировала выступление президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил новейшее российское вооружение, назвав его безответственным.

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ представил новые типы вооружения. В нём он несколько раз подчеркнул, что новейшие системы российского ядерного оружия – ответ на развитие американской системы ПРО в Европе и Америке и одностороннему выходу США из соответствующих двусторонних военных договоров.