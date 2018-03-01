Главком ВМФ РФ: Российский подводный беспилотник неуязвим

Подводный беспилотник, разработанный и успешно испытанный в России, можно назвать почти неуязвимым. Об этом в четверг, 1 марта, рассказал РИА Новости главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Владимир Королев.

По его словам, аппарат «будет очень сложно перехватить, практически невозможно» — это показало проведенное моделирование.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленного комплекса России (ВПК) Виктор Мураховский добавил, что беспилотник относится к принципиально новому классу оружия.

«Это наше ноу-хау, даже чего-то подобного у других мировых держав на вооружении просто нет. В принципе, это новый класс вооружений. Все существующие средства противоракетной и противолодочной обороны были созданы для тех классов вооружений, которые были уже известны – эту разработку парировать никому просто нечем», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию рассказал о принципиально новом оружии, разработанном в стране. Это ракетный комплекс «Сармат», малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотный подводный аппарат «Статус-6», комплекс «Кинжал», лазеры и другое.