Госдепу США не понравилось новейшее оружие Путина: Это безрассудное поведение

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил новейшее российское вооружение.

Об этом 1 марта пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters. «Многие из нас смотрели это выступление с большим интересом. Невесело было смотреть анимированную графику, на которой было отрисовано нападение на США. Это безрассудное поведение и это прискорбно», — сказала Науэрт.

По ее словам, «подобная деятельность (видео с атакой на США) является безответственной».

Четырнадцатое послание Владимира Путина Федеральному Собранию РФ разбудило противоположное полушарие Земли. Там узнали, что к ним могут прилететь, приплыть «Сармат», «Авангард», «Кинжал» и еще три пока безымянных суперстратегических вида вооружения. Подробнее читайте здесь.