СКА сыграет в первом раунде плей-офф с «Северсталью»

Определился соперник хоккейного клуба СКА по первому раунду плеф-офф Континентальной хоккейной лиги. Им стала череповецкая «Северсталь». Серия до четырех побед начнется в Петербурге начнется 4 марта.

Отметим, что «Северсталь» обеспечила себе место в плей-офф только в четверг, 1 марта – в последний день регулярного чемпионата.

СКА задолго до окончания "регулярки" обеспечил себе первое место. Напомним, армейцы с Невы действующие обладатели Кубка Гагарина. Всего у них два чемпионских звания (2015, 2017).