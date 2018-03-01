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01.03.2018 22:32

Тренер Загитовой и Медведевой рассказала об отношении к русским на Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношении к российским спортсменам на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова наставника приводит РИА Новости.

«Знаете, я не почувствовала никакой холодной войны или какого-то другого отношения. Мы те же, спортсмены те же, судьи те же. Отношение к нам как к спортсменам из России», — заявила Тутберидзе.

Тренер также вспомнила об инциденте на цветочной церемонии награждения. «Организатор соревнований, американец, подошел к нам, поздравил и вот как-то так показал, я не сразу обратила внимание, что он нам показывает. Потом я посмотрела: у него в пиджаке в кармане был российский флаг. Да, вот это отношение было», — отметила она.

Россияне выступали на Играх под олимпийским флагом в связи с отстранением Олимпийского комитета России якобы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Во время соревнований иностранные делегации выступали с критикой российских атлетов. 12 февраля скелетонист Никита Трегубов рассказал, что зарубежные атлеты предпочитают с ним не здороваться.

Источник: Лента.ру


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