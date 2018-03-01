Минобороны саботирует приказ Путина о выборе названия для нового оружия

Президент России доверил россиянам самим выбрать, как будет называться новейшее стратегическое оружие. Однако из-за сбоя на сайте Минобороны крылатая ракета, лазерный комплекс и беспилотный подводный аппарат рискуют остаться безымянными.

Оборонное ведомство к вечеру 1 марта запустило на своём официальном сайте обещанное голосование по выбору наименований для новейших образцов российского вооружения. Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что аналогов ему в мире нет, и позволил россиянам самим дать имена трем из шести представленных разработок. Ссылка доступна с главной страницы сайта.

Чтобы предложить имя боевому лазерному комплексу, новейшей крылатой ракете с ядерной энергоустановкой и беспилотному подводному аппарату, оснащённому ядерной энергетической установкой необходимо указать email, написать результат приложения фантазии и ввести код, изображенный на картинке.

Именно с капчей и возникли проблемы: вне зависимости от цензурности желаемого названия и подлинности адреса введенный код с указанным на картинке по состоянию на 22:30 не совпадает. Читатели «Фонтанки» отмечают, что еще полтора часа назад площадка функционировала без перебоев. Министерство обороны точно получило варианты Саддам и Кадаффи. Нареканий у системы не возникло. Впрочем, не исключено, что с наплывом желающих войти в историю и дать оригинальное название военной технике сайт военного ведомства не справился.