Первый Ангел вострубил. Как соцсети поняли послание Путина
От послания никто не ждал такого напалма, поэтому поначалу соцсети развлекались старыми приемами:
Уникальное фото. На послание султана Валимира аль-Путини Федеральному Меджлису пригласили боевого мага.
А вот еще фото с неожиданного ракурса:
Великолепный кадр AP. Все, что вы хотели знать о Послании https://t.co/EyWzCOq1tn pic.twitter.com/sTTRikqBYK— Алексей Венедиктов (@aavst) 1 марта 2018 г.
Но время пришло — и вечер перестал быть томным.
Пожалуй, главная шутка дня от писателя Александра Пелевина, разошедшаяся в социальных сетях стотысячным тиражом и по пути потерявшая автора, выглядит так:
– Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
– Владимир Владимирович, вы перепутали, вот послание.
– Нет.
Второе почетное место после цитаты из «Апокалипсиса» у Звезды Смерти. Ее цитируют во всех видах:
и формах:
Похоже, ее действительно построили где-то под Воронежем, просто расскажут о ней в следующем послании:
Теперь у россиян только одна проблема:
В ход пошли цитаты из фильмов. Да каких!
«Я – легенда»
Я готов#ПосланиеФедеральномуСобранию pic.twitter.com/ja7nim1FNX— ва///ин (@wazyn91) 1 марта 2018 г.
«Остин Пауэрс»
Фото дня. pic.twitter.com/dGz8pquljK— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 1 марта 2018 г.
«Безумный Макс — Дорога ярости»
Телеграм-каналы отреагировали на своей волне.
Послали открытку твиттеру:
Посчитали, сколько раз кашлянул Путин:
Поделились стопроцентным инсайдом:
Вспомнили о вечном:
И попытались перевести послание на простой человеческий язык:
Но в целом соцсети отреагировали легкомысленно. Потому что там главные — котики:
бонусом – пара гифок от дорогой редакции:
Собирала Венера Галеева, "Фонтанка.ру"