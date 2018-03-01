Первый Ангел вострубил. Как соцсети поняли послание Путина

Владимир Путин своим федеральным посланием зарубежным партнерам разбудил оба полушария Земли и социальные сети. «Фонтанка» изучила реакцию интернет-юмористов на рассказ про «Сармат», «Авангард», «Кинжал» и три безымянных комплекса, несущих мир по непредсказуемой траектории. Показываем главное.

От послания никто не ждал такого напалма, поэтому поначалу соцсети развлекались старыми приемами:

Уникальное фото. На послание султана Валимира аль-Путини Федеральному Меджлису пригласили боевого мага.

А вот еще фото с неожиданного ракурса:

Великолепный кадр AP. Все, что вы хотели знать о Послании https://t.co/EyWzCOq1tn pic.twitter.com/sTTRikqBYK — Алексей Венедиктов (@aavst) 1 марта 2018 г.

Но время пришло — и вечер перестал быть томным.

Пожалуй, главная шутка дня от писателя Александра Пелевина, разошедшаяся в социальных сетях стотысячным тиражом и по пути потерявшая автора, выглядит так:

– Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

– Владимир Владимирович, вы перепутали, вот послание.

– Нет.

Второе почетное место после цитаты из «Апокалипсиса» у Звезды Смерти. Ее цитируют во всех видах:

и формах:

Похоже, ее действительно построили где-то под Воронежем, просто расскажут о ней в следующем послании:

Теперь у россиян только одна проблема:

В ход пошли цитаты из фильмов. Да каких!

«Я – легенда»

«Остин Пауэрс»

«Безумный Макс — Дорога ярости»

Телеграм-каналы отреагировали на своей волне.

Послали открытку твиттеру:

Посчитали, сколько раз кашлянул Путин:

Поделились стопроцентным инсайдом:

Вспомнили о вечном:

И попытались перевести послание на простой человеческий язык:

Но в целом соцсети отреагировали легкомысленно. Потому что там главные — котики:

бонусом – пара гифок от дорогой редакции:

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via GIPHY

Собирала Венера Галеева, "Фонтанка.ру"